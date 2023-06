Marsz 4 czerwca przeszedł ulicami stolicy. Organizatorzy: manifestowało pół miliona osób

Tusk: od dzisiaj nie będzie już ciszy

Później wystąpił Donald Tusk. - Tak długo, jak mamy Polskę w sercach, tak długo nikt i nic jej tak naprawdę nie zagrozi. Co to znaczy Polska w naszych sercach? Polska to jest wolność, Polska to jest solidarność, Polska to jest miłość - do tej ziemi, do swoich rodaków, do swojej historii. Nie ma Polski bez miłości, solidarności i wolności - mówił szef PO.