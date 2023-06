Jeżeli dzisiaj było nas w Warszawie pół miliona, a przed telewizorami myślę, że kilka razy tyle, to wystarczy, że każdy z nas przekona pięć osób, które przekonają kolejne pięć osób i wybory są wygrane - mówił w "Faktach po Faktach" Borys Budka, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej i szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Polityk podkreślał, że "wszyscy musimy być bardzo odważni". - Musimy wiedzieć, że to od nas zależy rozstrzygnięcie wyborcze - przekonywał.

Budka: historia się powtarza

Zwrócił uwagę, że w marszu uczestniczyły setki tysięcy Polaków. - I chyba to jest najważniejsze. Wszyscy potrzebowaliśmy takiego impulsu. I w tej historycznej dacie - 34 lata od pierwszych w pełni demokratycznych wyborów do Senatu i częściowo demokratycznych wyborów do Sejmu - historia się powtarza - stwierdził. I oświadczył: - Wygramy wybory, bo one również są przełomowe.