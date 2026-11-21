Fakty po Faktach Mark Rutte o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej: niebezpieczny incydent, ale nie terytorium artykułu 5 Filip Czerwiński |

Mark Rutte o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej: niebezpieczny incydent, ale nie terytorium artykułu 5 Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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W sobotę w "Faktach po Faktach" TVN24 gościem był sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Mówił, że w piątek, po tym, jak we wschodniej Polsce spadły trzy rosyjskie obiekty, był w kontakcie z premierem Donaldem Tuskiem, prezydentem Karolem Nawrockim, szefem sił sojuszniczych w Europie Alexusem Grynkewichem i szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.

Na pytanie Piotra Kraśko, czy jego zdaniem po tym incydencie jesteśmy na skraju wojny i użycia artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego - czyli klauzuli będącej podstawą do wspólnej odpowiedzi zbrojnej sojuszników - Rutte odpowiedział, że "to nie jest terytorium artykułu 5".

- Jeszcze nie, ale i tak jest to niebezpieczny incydent. Oczywiście, jest to nie do przyjęcia, absolutnie nie do przyjęcia. I dlatego też, kiedy mówimy o tym, jak bronić naszego sojuszu kolektywnie, Polska nie jest w tym sama. Macie 31 sojuszników, którzy wspierają was w waszej obronie, tak jak wy wspieracie pozostałych 31 w ochronie całego terytorium Sojuszu - wskazał Rutte.

Jak mówił sekretarz generalny NATO, Alexus Grynkewich, naczelny dowódca sojuszniczych sił w Europie, cały czas ocenia, gdzie należy wprowadzić zmiany w postawie wojsk. Wskazał, że w piątek polskiego nieba broniły także myśliwce państw sojuszniczych. Wspomniał, że został uruchomiony na wschodniej flance NATO program Eastern Sentry.

Rutte podkreślił ponadto, że jeśli chodzi o artykuł 5, to NATO nie chce Rosjanom dawać zbyt wiele informacji o tym, jaka może być reakcja Sojuszu. - Zapewniam pana, że Rosja doskonale jest świadoma, co może, czego nie może, co jej wolno, czego nie wolno. (...) Polska i NATO jako takie są silniejsze niż Rosja i Rosjanie o tym wiedzą - przekonywał.

Co z zestrzeliwaniem rakiet nad Ukrainą?

Piotr Kraśko zapytał swojego rozmówcę o pomysł zestrzeliwania rosyjskich rakiet i dronów zmierzających w kierunku Polski jeszcze nad zachodnią Ukrainą. - Nie sądzę - ocenił Rutte, zapytany, czy powinniśmy to zrobić.

- Czy do tego dojdzie w przyszłości, nie sądzę - mówił sekretarz generalny. - Musimy wiedzieć, że jesteśmy w stanie bronić każdego cala terytorium NATO. Kiedy mamy ryzyko, że rosyjska rakieta czy cokolwiek wleci w naszą przestrzeń powietrzną, że zrobimy wszystko, aby nie było strat - ciągnął.

Rutte zapewnił, że NATO będzie "bronić każdej piędzi naszego terytorium, Rosjanie o tym wiedzą". Wskazał na wsparcie udzielane Ukrainie przez kraje Sojuszu i na to, że Rosja ponosi ogromne straty w ludziach na froncie - podał liczbę 50 tysięcy rosyjskich strat miesięcznie, wliczając w to żołnierzy zabitych i rannych.

Rutte broni słów Trumpa o "przyjacielu"

Kraśko pytał też o sytuację ze szczytu w Chinach, gdzie prezydent USA Donald Trump podszedł do przywódcy Rosji Władimira Putina ze słowami "Kto to jest? To mój przyjaciel".

- Pozwolę sobie tutaj obronić prezydenta Trumpa. Jest to kluczowe, żeby amerykański prezydent w interesie Polski, w interesie Estonii, w interesie każdego sojusznika NATO miał jak najlepsze personalne relacje z rosyjskim prezydentem. Swoją drogą z prezydentem Chin też - oświadczył Rutte.

Zdaniem szefa NATO te dobre personalne relacje są "konieczne", gdyż w latach 60. ubiegłego wieku doszło do kryzysu kubańskiego, gdyż wtedy "te relacje nie były tak dobre". W jego ocenie liderzy największych mocarstw atomowych muszą być w stanie się porozumieć.

- Ja nie zamierzam komentować każdego słowa, które ktoś powie, ale tutaj jednak bym bronił, że amerykański prezydent powinien mieć jak najmocniejsze osobiste relacje z tymi liderami - podkreślił.

Według Rutte jest także "absolutnie słuszne", że za amerykańską broń dla Ukrainy płacą kraje europejskie. - My powinniśmy wydawać te pieniądze, ale to USA jednak upewniają się, że [Ukraińcy - red.] mają to, co jest im potrzebne, aby walczyć dalej - mówił.

"Przenigdy Ukrainy sobie nie odpuścimy"

Mówiąc o wojnie w Ukrainie, Rutte ocenił, że najlepsze, co możemy zrobić, to upewnić się, że wciąż będą naciski na Władimira Putina, aby "zmienił podejście".

- Maksymalny nacisk na Rosję, żeby zrozumiała, że my nigdy, przenigdy Ukrainy sobie nie odpuścimy. Ukraina nigdy, przenigdy nie przegra i zrobimy wszystko, co tylko możemy, aby upewnić się, że Ukraina będzie tak silna, jak to tylko możliwe - powiedział.

Mark Rutte zgodził się z szefem polskiego MSZ Radosławem Sikorskim, że odpowiedzią na agresywne działania Kremla powinno być więcej wsparcia dla walczącej Ukrainy.

Zdaniem sekretarza generalnego NATO są dwie ścieżki rozmów w sprawie przyszłości Ukrainy. Jedna to negocjacje z Rosją i zabiegi administracji Donalda Trumpa, a druga to rozmowy o wzmocnieniu Ukrainy po ustaniu walk.

- Jeżeli ta wojna się zakończy, co zrobić, żeby Ukraina była tak silna, jak to możliwe, tak suwerenna i niepodległa jako kraj, jak tylko to możliwe. I to jest związane z kwestią tego, jak upewnić się, że Rosja nigdy więcej nie spróbuje czegoś takiego - ciągnął Rutte.

Gość TVN24 ocenił, że nie jest jego zadaniem komentowanie każdego kroku. - Jesteśmy zaangażowani w te rozmowy, staramy się pomagać jako NATO, doradzać tam, gdzie możemy, ale na końcu mój cel jest tylko jeden: zakończyć tę wojnę i upewnić się, że do niej znowu nie dojdzie - oświadczył Rutte.