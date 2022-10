"Nic o tym nie wiem", "dementuję", "proszę pytać Donalda Tuska". Seria pytań do Marka Kuchcińskiego

Marek Kuchciński ma niedługo oficjalnie objąć stanowisko szefa kancelarii premiera. Potwierdzili to już szef klubu PiS, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki , jak i sam Kuchciński. Polityk PiS w latach 2015-2019 był marszałkiem Sejmu. Latem 2019 roku złożył rezygnację w związku z ujawnieniem przez media informacji, że wykorzystywał rządowe samoloty do prywatnych celów.

"Nic o tym nie wiem", "dementuję"

Kuchciński w środę na sejmowym korytarzu pytany był o odejście Konrada Szymańskiego z funkcji ministra do spraw Unii Europejskiej w KPRM. - Nic o tym nie wiem - oświadczył. - Skąd pan wie? - pytał dziennikarza TVN24, który dopytywał, czy Kuchciński nie wie, jak urządza się mu kancelarię. Na zauważenie, że sam Szymański to potwierdził, Kuchciński odparł: - To proszę jego pytać.