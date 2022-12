Pomnik Władysława Bartoszewskiego odsłonięty w Białymstoku. W uroczystości uczestniczył ambasador USA Mark Brzezinski

Pomnik Władysława Bartoszewskiego to oparta o laskę postać byłego ministra spraw zagranicznych. Stoi na moście, w którego filary wpisane są dwie tablice upamiętniające. Taką koncepcję wybrano w konkursie rozstrzygniętym półtora roku temu. Za figurą Bartoszewskiego jest tło zastępujące balustradę mostu, inspirowane pasiakiem obozowym. - Ten pasiak w górnej części przybiera formę figuratywną. To są po prostu bohaterowie, świadkowie tych wydarzeń, w których uczestniczył Bartoszewski, czyli świadkowie totalitaryzmów hitlerowskiego i komunistycznego - powiedział autor pomnika Jacek Kiciński.

Truskolaski o Bartoszewskim: absolutny wzór patrioty

Truskolaski dodał, że wszyscy powinni wziąć "głęboko do serca" słowa Władysława Bartoszewskiego o tym, że "warto być przyzwoitym", choć nie zawsze się to opłaca, a opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto.

- "'Warto być przyzwoitym' - niech dziś, a może szczególnie dziś, we współczesnej Polsce, każdemu z nas przyświeca w życiu ta maksyma - powiedział prezydent. Zapowiedział wniosek do rady miasta, by most, na którym stoi pomnik, również nosił imię Bartoszewskiego.