Życzenia świąteczne od dyplomatów USA. "Nie możemy się doczekać świątecznego karpia"

"Święta to wyjątkowy czas, który skłania do refleksji, pozwala na chwilę się zatrzymać i docenić wszystko to, za co jesteśmy wdzięczni. W imieniu własnym, pracowników misji USA w Polsce i narodu amerykańskiego życzę Państwu i Państwa rodzinom wszystkiego co najlepsze. Spokojnych świąt i wspaniałego nowego roku! - napisał Brzezinski".