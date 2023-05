Mark Brzezinski: jesteśmy jeszcze lepszymi sojusznikami, jeszcze lepszymi przyjaciółmi

Przypomniał też, że prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden dziękował Polakom za tę "społeczną mobilizację". - To, co robicie, jest niesamowite. Wsparcie, które przekazujecie narodowi ukraińskiemu, jest widoczne na całym świecie - powiedział.

Brzezinski: teraz, w czasie kryzysu, relacje polsko-amerykańskie osiągają nowy wymiar

Ambasador USA o bezpieczeństwie Polski dzięki NATO

Konferencja Our Future Forum organizowana przez Our Future Foundation to - jak podają organizatorzy - największe wydarzenie edukacyjne w Polsce, które regularnie przyciąga ponad 1000 uczestników – zdolnych i ambitnych młodych osób z kraju i zagranicy. Jej nadrzędnym celem jest praktyczne przygotowanie do dalszej kariery i wyzwań, które czekają młodych ludzi w przyszłości na drodze edukacyjno-zawodowej.