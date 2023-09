Mark Brzezinski: Wartości są tym, co zbliżyło Polskę z Ameryką, a Amerykę z Polską

Od ponad 200 lat pomagamy sobie nawzajem w walce o wolność, o demokrację, o rządy prawa. Dzisiaj natomiast, po raz pierwszy w naszej historii, łączy nas ta sama wolność - mówił o polsko-amerykańskich relacjach ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski w rozmowie z TVN24. Pytany, czy te wartości są ważne również dla środowiska biznesowego, odparł, że "jeżeli jest cokolwiek, czego szukają inwestorzy, to jest to pewność systemu prawnego". - I to, że prawo triumfuje nad siłą - dodał. Dyplomata odniósł się także do polskiej pomocy Ukrainie.

Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzezinski rozmawiał w środę z dziennikarzem TVN24 Jackiem Niedziałkiem podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Dzień wcześniej na tym forum Brzezinski odebrał nagrodę "Człowieka Roku 2023".

Mark Brzezinski otrzymał nagrodę "Człowieka Roku 2023" Maciej Kulczyński/PAP/EPA

W środowym wywiadzie przyznał, że było to zaskoczenie. - Jestem ogromnie zaszczycony i przyjmuję to wyróżnienie w imieniu ponad 600 kolegów i koleżanek w amerykańskiej misji dyplomatycznej tu w Polsce - powiedział. Dodał, że to oni codziennie dbają o polsko-amerykańskie relacje. - Chcemy, aby amerykańsko-polskie stosunki nie tylko działały. Chcemy, aby rozkwitały. I to jest moja główna myśl po otrzymaniu tego wyróżnienia - oświadczył.

Brzezinski: przyjmuję to wyróżnienie w imieniu ponad 600 kolegów i koleżanek w amerykańskiej misji dyplomatycznej w Polsce TVN24

"Wartości są tym, co zbliżyło Polskę z Ameryką, a Amerykę z Polską"

Ambasador był także pytany, dlaczego wartości, takie jak demokracja, wolność, praworządność, są tak istotne. - Wartości są tym, co zbliżyło Polskę z Ameryką, a Amerykę z Polską. Co zbliża nas od ponad 200 lat - ocenił.

Według niego "od ponad 200 lat pomagamy sobie nawzajem w walce o wolność, o demokrację, o rządy prawa". - Dzisiaj natomiast, po raz pierwszy w naszej historii, łączy nas ta sama wolność - dodał. Jak mówił, ponad 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich stacjonuje w Polsce, aby "bronić tych wartości, aby chronić demokrację, aby bronić rządów prawa". Brzezinski powiedział, że jest to podstawą zaangażowania Ameryki w różnych miejscach świata i w "kamieniem węgielnym naszych stosunków z Polską".

Brzezinski: Wartości są tym, co zbliżyło Polskę z Ameryką, a Amerykę z Polską TVN24

Dyplomata pytany, czy te wartości są ważne również dla środowiska biznesowego, odparł, że "jeżeli jest cokolwiek, czego szukają inwestorzy, to jest to pewność systemu prawnego". - I to, że prawo triumfuje nad siłą. Oni chcą unikać systemów biurokratycznych i arbitralnej decyzyjności. Wielu inwestorów zainteresowanych jest właśnie Polską - mówił.

Jego zdaniem Polacy, "są bardzo pracowici i bardzo lojalni". - To stanowi bardzo atrakcyjne połączenie dla amerykańskich inwestorów - powiedział, dodając, że "jest to coś, czego szukają też w Polsce". - Ale naturalnie potrzebujemy też rządów prawa. Naturalnie potrzebujemy też pewności prawnej, aby takie inwestycje mogły dojść do celu - zaznaczył.

Brzezinski wskazywał, że "widzimy, jak nowe firmy pojawiają się w Polsce cały czas". - Weźmy na przykład korporacje Intel i ich inwestycje we Wrocławiu, aby zbudować tutaj fabrykę półprzewodników. To jest inwestycja, której dowolny kraj w świecie mógłby wypatrywać. I to, co mi się bardzo podoba w tym, co ogłosił Intel, to jest to, że nie jest to tylko inwestycja, aby produkować części półprzewodników i materiałów, ale jest to inwestycja w lokalną społeczność. Jest to inwestycja w Uniwersytet Wrocławski, w łańcuch dostaw, w logistykę. Jest to dokładnie takiego rodzaju amerykański ślad korporacyjno-obywatelski, który szczególnie lubię - dodał.

- Jestem bardzo optymistyczny wobec Polski. Jest to szansa, aby przyciągnąć więcej inwestycji amerykańskich - ocenił Brzezinski.

Ambasador USA o stosunkach transatlantyckich

Ambasador ocenił również, że "polskie stosunki z Ameryką i stosunki ze społeczeństwem transatlantyckim w Europie są wzajemnie powiązane". - Są coraz bardziej wzajemnie powiązane, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Nigdy nie zrobiliśmy aż tyle razem. Ta walka w Ukrainie, kryzys ukraiński jest rzeczą krytyczną. Musimy zwyciężyć, zaś rola Polski geostrategicznie i również z punktu widzenia tego, co Polska robi, jest więcej niż oczywista - kontynował.

- Myślę, że świadomość tego - w miarę tego jak poprawiamy i budujemy stosunki amerykańsko-polskie, i stosunki pomiędzy Polską i Unią Europejską - jest czymś, co jest warte naszej uwagi i naszych inwestycji - dodał.

Brzezinski o roli Polski

Dyplomata mówił także o polskiej pomocy Ukrainie. Jak podkreślał, "Ukraińcy cierpią w sposób niewyobrażalny". - Zaś Polska, Ameryka, ponad 50 innych krajów jest zjednoczonych we wsparciu dla nich - dodał.

Zaznaczył, że "prezydent (Joe) Biden, rząd USA są głęboko, głęboko pod wrażeniem poświęcenia i tego, jak polskie rodziny przyjęły uchodźców z Ukrainy". - I jak powiedział pan prezydent Biden do Polaków, kiedy był tutaj: dziękuję, dziękuję, dziękuję, dziękuję za to, co robicie. Widzimy to. Wszyscy jesteśmy w tym razem. Ukraińcy zatriumfują. Będzie to wymagało czasu, ale Ukraińcy wygrają. Zaś rola Polski jest przez nas dostrzegana, jest dostrzegana przez cały świat. Jest to coś naprawdę imponującego - oświadczył.

