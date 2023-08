Brzezinski: Wałęsa to ucieleśnienie bohaterstwa, odwagi i ducha tamtego pokolenia

Mark Brzezinski, ambasador USA w Polsce, w związku z 43. rocznicą podpisania Porozumień Sierpniowych mówił w rozmowie z TVN24, że "Lech Wałęsa jest ucieleśnieniem bohaterstwa, odwagi i ducha" tamtego pokolenia Polaków. Mówił także o tym, jak ważne jest uczestnictwo w nadchodzących wyborach parlamentarnych.

Ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski bierze w czwartek udział w uroczystościach w Gdańsku w związku z 43. rocznicą podpisania Porozumień Sierpniowych.

Brzezinski: Lech Wałęsa jest ucieleśnieniem bohaterstwa, odwagi i ducha tamtego pokolenia

W rozmowie z reporterką TVN24 Dominiką Ziółkowską Brzezinski mówił o historycznej roli Gdańska i o tym, jaki stosunek do niego mieli jego rodzice.

- Jestem bardzo podekscytowany, że mogę być w Gdańsku. Muszę powiedzieć, że moi rodzice (...) uwielbiali to miasto, uwielbiali ludzi, uwielbiali historię, uwielbiali kulturę. Osobiście jestem bardzo podekscytowany, że mogę być tutaj znowu - powiedział.

Mówił także o obecnym znaczeniu słowa "solidarność". - Myślę, że widzimy to w całej Polsce - tę wspaniałą postawę Polaków w obliczu niebezpieczeństwa, aby pomóc ukraińskim uchodźcom. To jest sama esencja, istota solidarności dzisiaj - powiedział. - My, w Ameryce, widzimy to. W imieniu prezydenta Joe Bidena chciałbym powtórzyć jego słowa - "dziękuję, dziękuje, dziękuję". Ta mobilizacja, aby pomóc Ukraińcom, to jest naprawdę bardzo ważne, jesteśmy głęboko wdzięczni - dodał.

Brzezinski mówił, że wcześniej spotkał się z byłym liderem NSZZ "Solidarność" i byłym prezydentem Lechem Wałęsą. - Myślę, że Lech Wałęsa jest ucieleśnieniem bohaterstwa, odwagi i ducha, którego tamto pokolenie Polaków chciało pokazać, chciało ryzykować, niektórzy oddali swoje życie, aby dokonać zmian. To jest coś, co widzimy w historii Polski - czy to (było) Powstanie Warszawskie, czy to była Solidarność, czy to był rok 2022, 2023 - kontynuował.

Brzezinski: chcemy, aby jak najwięcej ludzi uczestniczyło w wyborach

Amerykański ambasador mówił także o nadchodzących wyborach parlamentarnych.

- To, co chcemy widzieć w każdym demokratycznym kraju to to, aby jak najwięcej osób uczestniczyło w wyborach. Idźcie głosować, nieważne czy głosujecie na prawicę czy lewicę, ale głosujcie, ponieważ to jest krew demokracji - powiedział.

