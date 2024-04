Ambasador Brzezinski: nasze zobowiązanie obronne wobec Polski jest żelazne

Brzezinski: nasze wsparcie dla Ukrainy będzie kontynuowane

Brzezinski: Polska i Ameryka współpracują jak nigdy

Przekazał też słowa podziękowania prezydenta Joe Bidena do Polaków. - Ponieważ to, co zrobiliście, jest niesamowicie imponujące i teraz po 15 października, obywatelska mobilizacja Polaków, z rekordową ilością młodych ludzi, rekordową ilością kobiet, ludzi stojących w kolejkach do trzeciej nad ranem, jest to absolutnie imponujące. To jest pokaz demokracji w kraju, gdzie walka o demokrację jest rozpoznawalna na całym świecie – powiedział ambasador, nawiązując do czasów Solidarności.