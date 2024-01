Wąsik i Kamiński zatrzymani. "O tym, że obaj są skazani, prezydent wiedział. Wiedziało także jego otoczenie"

Zatrzymanie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika przez policję komentowali goście "Kropki nad i". Jak mówił senator niezależny Krzysztof Kwiatkowski, "o tym, że obaj są skazani prawomocnym wyrokiem, prezydent wiedział". - Wiedziało także jego otoczenie - podkreślał. - Jeżeli potwierdzą się wszystkie te ustalenia, (...) że celem zaproszenia dwóch panów na spotkanie było rzeczywiście utrudnianie ich zatrzymania, no to faktycznie prezydent naruszył przepisy - powiedziała Barbara Dolniak (KO).

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali zatrzymani . Warszawska policja podała na platformie X komunikat: "W nawiązaniu do wcześniejszej wiadomości, informujemy, że zgodnie z nakazem sądu, osoby których dotyczyły dyspozycje, zostały zatrzymane".

Kwiatkowski: o tym, że obaj są skazani prawomocnym wyrokiem, prezydent wiedział

Kwiatkowski przywołał fragment artykuł 239 Kodeksu karnego. Przepis ten mówi w paragrafie 1, że "kto utrudnia lub udaremnia postępowanie karne, pomagając sprawcy przestępstwa, w tym i przestępstwa skarbowego uniknąć odpowiedzialności karnej, w szczególności kto sprawcę ukrywa, zaciera ślady przestępstwa, w tym i przestępstwa skarbowego albo odbywa za skazanego karę, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5".

- Jeżeli okaże się, że było im zapowiedziane, że mają zabezpieczać obu panów w sposób uniemożliwiający wykonywanie obowiązków funkcjonariuszom publicznym, to tak, nie mam żadnej wątpliwości, że doszło do złamania przepisu prawa karnego w tym zakresie - oświadczył.

Dolniak: jeżeli potwierdzą się wszystkie te ustalenia, to prezydent naruszył przepisy

- Jeżeli potwierdzą się wszystkie te ustalenia, bo to wymaga oczywiście ustalenia, (...) że celem zaproszenia dwóch panów na spotkanie było rzeczywiście utrudnianie ich zatrzymania, no to faktycznie prezydent naruszył przepisy. Ale musimy tę okoliczność sprawdzić - powiedziała.