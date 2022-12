Sekielski o Mariuszu Walterze: zachęcał nas do tego, żebyśmy łamali schematy

Tomasz Sekielski o Mariuszu Walterze: zachęcał nas, żebyśmy łamali schematy

- Zachęcał nas do tego, żebyśmy łamali schematy. Mówił: "ruszcie dupska, w górę, polećcie".. To ma być coś zupełnie innego. Myślę, że dlatego było wielu tak młodych i niedoświadczonych telewizyjnie reporterów w "Faktach" po to, żeby to był inny program. I on stał się inny, przez to, że nie mieliśmy nawyków wyniesionych z innych telewizji.

Kuligowska o telefonie od Mariusza Waltera, którego "bardzo się bała"

- Kiedyś dostałam ważny telefon, miałam poważne potknięcie zawodowe. Blackout. Nie lubię do tego wracać, bo to mnie kosztuje dużo nerwów. Ogłosiłam, że nie ma prądu w Warszawie, w centrum miasta. Bardzo to przeżywałam. To było potknięcie zauważone w branży, (...). Zamknęłam się w domu, chyba na jakieś długie dwa czy trzy tygodnie. Odbiło się to szerokim echem w branży, (...). No i zadzwonił do mnie po kilku dniach, kiedy ja się tam biczowałam. Bardzo bałam się odebrać ten telefon. Pan Mariusz Walter powiedział do mnie: "dziecko nie przejmuj się, to się zdarza, za chwilę nikt nie będzie o tym pamiętał". To było dla mnie bardzo ważne - opisywała sytuację Kuligowska.