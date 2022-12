Materna: rozmowa z Walterem to była szansa, aby dorównać mu w jego błyskotliwym sposobie myślenia

- Kiedyś zapytałem Mariusza czemu my się tak przyjaźnimy. On powiedział, że być może dlatego, że nigdy ze sobą nie pracowaliśmy. Powiedział to oczywiście żartem, ale być może coś w tym było. Mój wieloletni przyjaciel i partner Wojtek Mann był szefem rozrywki w "Studio 2" i miał to szczęście, że Mariusz był jego bezpośrednim przełożonym i wielokrotnie opowiadał, jakim Mariusz był szefem. Ja tego nie doświadczyłem, nie był moim szefem, ale był moim przyjacielem - wspominał.