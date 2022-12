Adam Pieczyński o Mariuszu Walterze: był magiem, zamienił swoje życie i życie bardzo wielu innych osób w dzieło sztuki

To był człowiek wyjątkowy. Można powiedzieć, że był magiem, zamienił swoje życie i życie wielu innych osób w dzieło sztuki - powiedział Adam Pieczyński, były redaktor naczelny TVN24 i "Faktów" TVN, poproszony o wspomnienie Mariusza Waltera. Obaj współpracowali ze sobą przez wiele lat, ale co istotniejsze, również przyjaźnili się.

Adam Pieczyński, były redaktor naczelny TVN24 i "Faktów" TVN, przyznał, że trudno mówić mu o Mariuszu Walterze w czasie przeszłym. Z uwagi na tożsame spojrzenie na świat, ale też wspólne przeżycia. - Był on dla mnie człowiekiem najbliższym, jak tylko można sobie to wyobrazić. W życiu nie spotkałem nikogo - spoza rodziny - kto byłby mi rzeczywiście bliższy - powiedział.

Spuścizna pozostaje

- Od wielu lat nie było go w stacji, ale jeżeli mam w sobie choć trochę optymizmu i pogody, to dlatego, że właśnie widzę, że jego spuścizna pozostaje. Firma się zmienia, staje się coraz bardziej korporacją, a mniej firmą rodzinną, jaką była kiedyś, ale te główne przesłania Mariusza - bądźcie mądrzy, bądźcie przyzwoici, mówcie ludziom prawdę - wszystko to pozostało. I za to wydaje mi się, nie tylko my - ludzie, którzy bezpośrednio z Mariuszem pracowaliśmy - ale też Polacy powinni mu być po prostu wdzięczni - skonkludował Adam Pieczyński.