Ofiara księdza pedofila: Nikt tak po chrześcijańsku mi nie pomógł. Nadal go bronią, pomimo wyroku

Zniesiony "sekret papieski"

"Mogli coś zrobić, zareagować na krzywdę dziecka. Nie zrobili nic"

Powiedział, że Kościół "to faktycznie było miejsce, w którym chciał być, bo czuł się potrzebny". - Teraz myślę, że zostałem z tego Kościoła brutalnie wyrzucony. Jestem niechciany w Kościele lokalnym, w społeczności w Ostrowitem i w diecezji toruńskiej. A myślę, że tam, gdzie kogoś nie chcą, to się po prostu do tego miejsca nie idzie - podkreślił.

"Zarzucają mi kłamstwo. To, że chcę wyciągnąć pieniądze od Kościoła"

- Po wyroku sądu na początku myślałem, że jeżeli ludzie zobaczą, że ten ksiądz został skazany i siedzi w więzieniu, to może zaczną zmieniać podejście do mojej osoby, ale niestety... Zarzucają mi kłamstwo, to, że chcę wyciągnąć pieniądze od Kościoła. Nie patrzą na to, co mi się działo, jak ja to przeżywałem i z czym do tej pory muszę żyć, tylko patrzą na pieniądze. Nie ma na świecie sumy, która by zwróciła te stracone lata i zniszczoną psychikę - podkreślił Milewski.