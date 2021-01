"48 godzin na przeorganizowanie całego życia". Krytyczni wobec Ziobry prokuratorzy przeniesieni

Delegacja i degradacja

Krasoń po raz kolejny został wysłany na "karną delegację". Wcześniej, w 2019 roku z prestiżowej krakowskiej prokuratury regionalnej został skierowany do Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Krzyki-Zachód. Po pół roku powinien wrócić do najważniejszych śledztw w małopolskiej prokuraturze regionalnej, ale wysłano go na kolejną delegację do prokuratury rejonowej w krakowskim Prądniku Białym. Tam pracował do lipca 2020 r. Wrócił do prokuratury regionalnej. W poniedziałek dostał decyzję o kolejnej delegacji do prokuratury na krakowskim Podgórzu.