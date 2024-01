Protest głodowy Kamińskiego. Kładoczny: jeśli się do nas zwróci, będziemy się przyglądać

Jeżeli się zwróci do nas albo sam zainteresowany, albo jego adwokat, będziemy się sprawie przyglądać - powiedział w TVN24 doktor Piotr Kładoczny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Odniósł się do protestu głodowego zapowiedzianego przez skazanego i osadzonego Mariusza Kamińskiego. Mówił, że "osoba, która głoduje, powinna być monitorowana, co do stanu zdrowia, bo podlega całkowicie w tej chwili państwu i funkcjonariuszom państwowym".

We wtorek wieczorem policja weszła do Pałacu Prezydenckiego i zatrzymała Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika, prawomocnie skazanych polityków PiS. Politycy od rana przebywali w budynku, gdzie zaprosił ich prezydent. Kamiński i Wąsik twierdzą, że nie powinni ponieść kary, bo w 2015 - po nieprawomocnym wyroku (red.) - ułaskawił ich Andrzej Duda.

Błażej Poboży, bliski współpracownik Kamińskiego odczytał w środę oświadczenie polityka skierowane do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Kamiński poinformował w nim, że od pierwszego dnia jego uwięzienia rozpoczyna protest głodowy.

Kładoczny: osoba, która głoduje, powinna być monitorowana

Doktor Piotr Kładoczny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka został zapytany na antenie TVN24, czy w jakiś sposób fundacja będzie się tą sprawą zajmować, przyglądać się jej.

- Jeżeli się zwróci do nas albo sam zainteresowany, albo jego adwokat, to z pewnością - odpowiedział.

- Myślę, że sprawa jest bardzo poważnie monitorowana przez media, przez ministerstwo, jak słyszymy. Przypuszczalnie również nie jest obca rzecznikowi praw obywatelskich, który ma mandat do tego, żeby w ramach krajowego mechanizmu prewencji tortur się tym zajmować - dodał.

- Nie wiem, czy się ktoś do nas zgłosi. Jeżeli się do nas zgłosi i będzie twierdził, że dzieje mu się krzywda w zakładzie karnym, to oczywiście to rozważymy i pewnie będziemy się temu przyglądać. Natomiast na razie do tego nie ma takiego powodu - powiedział.

Kładoczny mówił, że "osoba, która głoduje, powinna być monitorowana, co do stanu zdrowia, bo podlega całkowicie w tej chwili państwu i funkcjonariuszom państwowym". - W związku z tym nie może się jego stan pogorszyć. Oczywiście, jak wiemy, każdy ma wolną wolę i może się czuć więźniem politycznym, bądź nie. Natomiast to, że się ktoś czuje więźniem politycznym, nie stwarza z niego więźnia politycznego, to oczywiste - podkreślił.

