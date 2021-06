Wniosek o wotum nieufności wobec Mariusza Kamińskiego na sejmowej komisji. Minister się nie stawił

Wniosek o wotum nieufności wobec Kamińskiego złożyli posłowie Koalicji Obywatelskiej. Posiedzenie sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych rozpoczęło się w poniedziałek o godzinie 15.15. Minister Kamiński nie stawił się na posiedzeniu, reprezentują go wiceministrowie Maciej Wąsik i Paweł Szefernaker. - Proszę zrozumieć jego nieobecność. Ogromny pożar w Małopolsce, pewne rzeczy trzeba wykonać osobiście, dopatrzeć pewnych rzeczy - tłumaczył Wąsik nieobecność szefa.

"Autorytet policjantów został zachwiany"

We wniosku napisali, że Kamiński "ponosi pełną odpowiedzialność służbową za liczne pogwałcenia prawa, norm i zasad etycznych oraz brutalne traktowanie przez Policję osób uczestniczących w obywatelskich protestach odbywających się na terenie całego kraju w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października". - Przez te wszystkie działania autorytet policjantów został zachwiany - powiedziała na komisji posłanka Maria Małgorzata Janyska.

Wybory kopertowe i kontrola NIK

Wniosek o wyrażenie wotum nieufności związany jest także z przygotowaniem do ubiegłorocznych prezydenckich wyborów kopertowych które się nie odbyły. Pod koniec maja szef Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś skierował zawiadomienia do prokuratury w sprawie premiera Mateusza Morawieckiego, ministra Michała Dworczyka, wicepremiera i szefa Ministerstwa Aktywów Państwowych Jacka Sasina oraz szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego. W połowie maja NIK przedstawiła wyniki kontroli, według których decyzje premiera o zleceniu druku kart wyborczych "były pozbawione podstaw prawnych".

Wąsik: ten wniosek jest niechlujny, niewiarygodny, nieodpowiedzialny

Wiceminister Maciej Wąsik ocenił, że "wniosek napisany jest w niechlujny sposób i jest niewiarygodny", zarzucał, że opozycja zapisała w nim "bajki". Kierował zarzuty też wobec Mariana Banasia, który jego zdaniem "daje opozycji paliwo do walki z rządem Prawa i Sprawiedliwości". - Jestem tą sytuacją zadziwiony, że opozycja w tak czytelny sposób realizuje pewne plany - mówił.

Wąsik stwierdził, że "wniosek ten jest po prostu wnioskiem nieodpowiedzialnym" i zaapelował o zaopiniowanie go negatywnie.

"Powodów do odwołania ministra Kamińskiego jest wiele i każdy z tych powodów to ciężki kaliber"

Mirosław Suchoń z Polski 2050 powiedział, że "powodów do odwołania ministra Kamińskiego jest wiele i każdy z tych powodów to ciężki kaliber". - Kwestia wyborów prezydenta, upolitycznienie działania służb i brak reakcji na działania, które wykraczają poza ramy proporcjonalności. Mamy z tym do czynienia niemalże w każdym przypadku demonstracji publicznych - mówił poseł.