Około godziny 13 w Sejmie rozpoczęło się przesłuchanie byłego szefa MSWiA i byłego posła PiS Mariusza Kamińskiego przed komisją śledczą do spraw afery wizowej. W drodze do parlamentu rozmawiał z dziennikarzami. Pytany o to, dlaczego nie udał się w pierwszej kolejności do Działu Przepustek Kancelarii Sejmu, Kamiński odparł: - Ja mam tutaj wezwanie do budynku (Sejmu - red.).