Mariusz Kamiński: Polska wydala 45 rosyjskich szpiegów udających dyplomatów

Pociągami jadącymi do Lwowa i Odessy każdego dnia do kraju wraca od stu do trzystu Ukraińców - przekazał wiceprezydent Przemyśla, Bogusław Świeży. W tej grupie - jak przekazuje samorządowiec - są głównie matki z dziećmi, które uciekły z zaatakowanego kraju w pierwszych dniach inwazji. Wracają, bo - jak tłumaczą - tam jest ich dom. Mimo niebezpieczeństwa, chcą wrócić do mężów i ojców, którzy z powodu mobilizacji nie mogli opuścić kraju.