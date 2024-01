Mariusz Kamiński pod opieką lekarzy. Partyjni koledzy boją się o jego zdrowie, Adam Bodnar uspokaja

Osadzony w areszcie w Radomiu Mariusz Kamiński, który od kilku dni prowadzi protest głodowy, miał trafić na oddział szpitalny, gdzie ma podawane środki odżywcze, a po ich przyjęciu jego stan miał się poprawić. Służba Więzienna przekazuje szczątkowe informacje, a partyjni koledzy polityka obawiają się jego zdrowie. Minister sprawiedliwości Adam Bodnar mówi jednak, że nie ma większego powodu do niepokoju.

- Jest w poważnym stanie zdrowotnym. Jego kondycja zdrowotna po kilku dniach głodówki jest poważna. To może zagrozić jego życiu w przyszłości - powiedział w niedzielę na antenie Radia Zet europoseł PiS Ryszard Czarnecki , nawiązując do strajku głodowego przebywającego w radomskim areszcie Mariusza Kamińskiego.

Suski na antenie Telewizji Republika dodał, że Mariusz Kamiński jest w pojedynczej, szpitalnej celi, gdzie inni nie mają dostępu. - Jest to szczególnie pilnowane, żeby nie doszło do żadnej sytuacji niekorzystnej — powiedział poseł.

- Pan Kamiński pozostaje pod opieką medyczną, ale wszystko jest stabilne. Wydaje mi się, że nie ma jakiegoś większego powodu do niepokoju - powiedział.

Skomentował też apel Andrzeja Dudy o zarządzenie przerwy w wykonywaniu kary przez Kamińskiego i Wąsika. - Czym innym jest wszczęcie procedury ułaskawieniowej, a czym innym zarządzenie przez prokuratora generalnego przerwy w odbywaniu kary (...). Jeden z komentatorów do Kodeksu postępowania karnego mówi, że przerwę w odbywaniu kary można zrobić, kiedy istnieje duże prawdopodobieństwo, że ułaskawienie nastąpi. Wcale nie jestem przekonany, czy pan prezydent rzeczywiście chce doprowadzić całą procedurę do końca - podkreślił Bodnar.

O komentarz do pojawiających się informacji o stanie zdrowia Mariusza Kamińskiego i warunków, w jakich przebywa były poseł, poprosiliśmy Służbę Więzienną.

"Służba Więzienna jest zobowiązana zapewnić bezpieczeństwo osobiste osobom osadzonym, ale jest zobowiązana również do zapewnienia każdemu osadzonemu odpowiedniej opieki zdrowotnej. Osadzony, mający zdiagnozowany problem zdrowotny, jest odpowiednio zaopatrywany medycznie i ma zagwarantowane leczenie adekwatne do aktualnego stanu zdrowia i wskazań lekarza" - przekazało nam biuro prasowe SW.

Na pytanie dotyczące warunków w celi, w której przebywa Mariusz Kamiński, Służba Więzienna zaprzeczyła, że są one złe.

"W celach w Areszcie Śledczym w Radomiu zapewnia się odpowiednie warunki higieny, dostateczny dopływ powietrza i odpowiednią do pory roku temperaturę oraz oświetlenie, według norm określonych dla pomieszczeń mieszkalnych. Informujemy dodatkowo, że żaden z osadzonych nie skarżył się na niską temperaturę" - przekazała SW.

Poseł Suski przyszedł do aresztu z telewizorem

"Dziś rano widziałem posła Marka Suskiego, który właśnie w Radomiu wchodził do zakładu karnego z telewizorem dla Mariusza Kamińskiego. Telewizor manta, produkcji chińsko-polskiej czy tam polsko-chińskiej. Niezależni eksperci, których pytałem, czyli goście, którzy otarli się o zakład karny i służbę penitencjarną, twierdzą, że za odmowę jedzenia przewidywany jest tzw. kwit karny od wychowawcy, co może skutkować na przykład szlabanem na telewizję. No i teraz pytanie, czy pan Kamiński będzie miał telewizję, czy nie będzie?" - relacjonował artysta.