Kamiński: tylko przemoc fizyczna wobec mojej osoby uniemożliwi mi wzięcie udziału w głosowaniach

Tylko przemoc fizyczna wobec mojej osoby uniemożliwi mi wzięcie udziału w głosowaniach, które będą w środę odbywały się w Sejmie - powiedział w wywiadzie radiowym Mariusz Kamiński. Jednocześnie stwierdził, że przyjmuje do wiadomości, że "bezprawie, które zaczyna panować w naszym kraju, doprowadzi do sytuacji, że być może w ciągu paru dni będę w więzieniu".

Kamiński: ja się z nikim szarpać nie będę

- Oczywiście, jestem dalej posłem. To jest mój obowiązek wobec wyborców. Ja otrzymałem w ostatnich wyborach 44 tysiące głosów. W swoim okręgu wyborczym uzyskałem najlepszy wynik spośród wszystkich kandydatów - powiedział.

- Ja przyjmuję do wiadomości, że bezprawie, które zaczyna panować w naszym kraju, doprowadzi do sytuacji, że być może w ciągu paru dni będę w więzieniu. Tak, jestem gotów działać w każdych warunkach, ale moim obowiązkiem jest tam być i tylko przemoc fizyczna wobec mojej osoby uniemożliwi mi wzięcie udziału w głosowaniach, które będą w środę odbywały się w Sejmie - oświadczył Kamiński.

Dopytywany, co zrobi, jeśli wejście na salę plenarną uniemożliwi mu Straż Marszałkowska, Kamiński odparł, że powie, że jest posłem i wykonuje swoje obowiązki. - Ja się z nikim szarpać nie będę, ale jednocześnie przyjmuję do wiadomości to, że może być zastosowana wobec mnie przemoc fizyczna - dodał.