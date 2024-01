Opozycjonista, szef CBA, koordynator służb. Kim jest Mariusz Kamiński

Mariusz Kamiński - szefowanie CBA, afera gruntowa

To właśnie za czasów jego szefowania CBA, w 2007 roku, służba ta zorganizowała prowokację, która miała uderzyć w ówczesnego ministra rolnictwa Andrzeja Leppera. Podstawieni agenci biura mieli zaproponować urzędnikom kilkumilionową łapówkę za odrolnienie działki na Mazurach. Na skutek przecieku nie doszło do przekazania pieniędzy, akcja CBA zakończyła się niepowodzeniem. W efekcie Lepper został zdymisjonowany przez Jarosława Kaczyńskiego, który był wtedy premierem. Polityczne trzęsienie ziemi doprowadziło do rozpadu koalicji PiS-Samoobrona- LPR i do przedterminowych wyborów, w wyniku których władzę przejęła koalicja PO-PSL.