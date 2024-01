Poranny komunikat policji w sprawie Kamińskiego i Wąsika

Według mojej wiedzy dokumenty w sprawie doprowadzenia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika do więzienia jeszcze nie wpłynęły - przekazał we wtorek po godzinie 8 rano komisarz Mariusz Kurczyk z Komendy Głównej Policji.

W poniedziałek około godziny 16.30 warszawski sąd rejonowy poinformował, że " przygotowano dokumentację wykonawczą, w tym nakazy doprowadzenia skazanych M.K. i M.W. do jednostek penitencjarnych". Oznacza to, że Kamiński i Wąsik w każdej chwili mogą zostać zatrzymani i trafić do więzienia. Szef MSWiA Marcin Kierwiński zapewnił, że gdy służby otrzymają postanowienia, " stosowne działania będą podjęte natychmiast ".

Policja: dokumenty jeszcze nie wpłynęły

We wtorek po godzinie 8 rano na ten temat wypowiedział się komisarz Mariusz Kurczyk z Komendy Głównej Policji. - Nie mam informacji, aby cokolwiek do nas wpłynęło. Z tego, co wczoraj mówiła pani rzecznik prasowa, to mają wpłynąć do komendy Warszawa VII, właściwej do miejsca zamieszkania tych panów. Według mojej wiedzy jeszcze dokumenty nie wpłynęły - przekazał.