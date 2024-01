"Niebywała sytuacja", która "zaostrzy spór". Zagraniczne media o zatrzymaniu Kamińskiego i Wąsika

Skazani prawomocnie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali zatrzymani we wtorek na terenie Pałacu Prezydenckiego. Przewieziono ich do komendy policji, a następnie do aresztu śledczego. Wydarzenia w Polsce komentują zagraniczne media.

"Policja wkroczyła we wtorek do Pałacu Prezydenckiego, by zatrzymać swych dwóch byłych szefów, wykonując sądowy wyrok doprowadzenia byłego ministra spraw wewnętrznych i jego zastępcy do zakładu karnego" – napisała agencja Reutera. Dodała, że działanie to "zaostrzy konflikt między głową państwa a nowym rządem".