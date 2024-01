Wiceminister sprawiedliwości: Kamiński i Wąsik nie są więźniami politycznymi

Fakt, że polityk jest w więzieniu, nie znaczy, że jest więźniem politycznym - oznajmiła w czasie środowej konferencji prasowej wiceminister sprawiedliwości Maria Ejchart, odnosząc się do osadzenia skazanych polityków PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Odpowiadając na pytanie w sprawie protestu głodowego zapowiedzianego przez Kamińskiego, Ejchart stwierdziła, że "każdy ma prawo nie jeść i nie pić, na tym polega prawo do wolności osobistej".

- Zgodnie z przyjęta definicją, żeby być uznanym za więźnia politycznego trzeba spełnić jeden z warunków tej definicji. W przypadku skazanych pana Kamińskiego i Wąsika żaden z tych warunków nie został spełniony. Dlatego nie można o nich mówić, że są więźniami politycznymi. To jest nadużycie, również wobec więźniów politycznych, którzy przebywają w więzieniach na całym świecie - dodała.

Ejchart: każdy ma prawo nie jeść i nie pić

Wiceminister sprawiedliwości w czasie konferencji prasowej była pytana o protest głodowy zapowiedziany przez przebywającego w areszcie byłego ministra Mariusza Kamińskiego . - Każdy ma prawo nie jeść i nie pić, to jest decyzja indywidualna, na tym polega prawo do wolności osobistej - odpowiedziała.

Zastrzegła jednak, że gdy ktoś jest skazany i przebywa pod opieką państwa, a taki jest obecnie status byłych ministrów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, taka osoba jest poddawana szczegółowym badaniom lekarskim, pomiarom ciała i innym procedurom, by ustalić, jak organizm reaguje na odstawienie pożywienia. - Może zostać umieszczony w izbie chorych lub szpitalu - dodała Ejchart.

Kwestia ułaskawienia przez prezydenta

Ejchart, na pytania dotyczące ułaskawienia, wskazała, że "prezydent nie miał prawa ułaskawić osób, które nie zostały prawomocnie skazane". - To jest jasne, to wynika z konstytucji, wynika z prawa. Potwierdził to również Sąd Najwyższy - dodała.