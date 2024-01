Szef klubu PSL: Kamiński i Wąsik zostali wpisani do Krajowego Rejestru Karnego

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali wpisani do Krajowego Rejestru Karnego. To dowód, że nie ma żadnych świętych krów w Polsce - poinformował szef klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego Krzysztof Paszyk. Krajowy Rejestr Karny to na bieżąco aktualizowana baza danych na temat osób karanych w Polsce.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia poinformował w poniedziałek, że przygotowano dokumentację wykonawczą, w tym nakazy doprowadzenia skazanych Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika do jednostek penitencjarnych. Dokumenty w sprawie doprowadzenia ich do więzienia zostały przekazane policji we wtorek rano.

Kamiński i Wąsik w Krajowym Rejestrze Karnym

Szef klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego Krzysztof Paszyk zapytany we wtorek w Polskim Radiu 24, czy jego zdaniem Wąsik i Kamiński jeszcze dziś zostaną doprowadzeni do jednostek penitencjarnych odparł, że "nie rolą polityka jest wyręczanie instytucji państwa ze swoich powinności". - Natomiast, jako polityk cieszę się, że instytucje wymiaru sprawiedliwości policji działają należycie - powiedział polityk PSL.

Jak dodał, "wczoraj obydwaj panowie zostali wpisani do Krajowego Rejestru Karnego". - Jest to jasny, czytelny dowód na to, że nie ma żadnych świętych krów w Polsce. To jest standard demokratycznego państwa prawnego. Jakakolwiek legitymacja partyjna nie jest i nie powinna być przepustką, która będzie gwarantowała i umożliwiała unikania kary - dodał polityk.

- Czy to jest były minister, były koordynator czy zwykły obywatel, jeśli zostanie prawomocnie skazany i z treści tego wyroku wynika, że musi odbyć karę pozbawienia wolności, to musi ją odbyć - stwierdził. - I tu nie ma żadnych wątpliwości, żadnych podwójnych standardów - podkreślił Paszyk.

5 stycznia Aleksander Stępkowski, rzecznik Sądu Najwyższego, sędzia Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych i jednocześnie przewodniczący składu orzekającego w sprawie Kamińskiego, twierdził, że brak danych Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika w Krajowym Rejestrze Karnym stanowił "przesłankę formalną" do uchylenia postanowienie marszałka Sejmu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu obu posłów. - Marszałek Sejmu, aby wydać takie postanowienie, musiał dysponować informacją z Krajowego Rejestru Karnego przekazaną mu przez ministra sprawiedliwości o tym, że osoby, względem których chce wydać takie postanowienie, widnieją w tym rejestrze jako osoby skazane - mówił.

Krajowy Rejestr Karny

Krajowy Rejestr Karny (KRK) to rejestr tworzony przez podległe ministrowi sprawiedliwości Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego. To na bieżąco aktualizowana baza zawierająca dane karanych osób i podmiotów zbiorowych.

W KRK można znaleźć między innymi informacje o osobach, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe, przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe, czy o osobach, które są poszukiwane listem gończym lub są tymczasowo aresztowane. Każdemu przysługuje na wniosek prawo do uzyskania informacji, czy jego dane osobowe znajdują się w KRK. Dane z KRK są także podstawą do wystawiania zaświadczeń o niekaralności.

