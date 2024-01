Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik przewiezieni do więzień poza Warszawą

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali przewiezieni z warszawskiego aresztu do innych zakładów karnych - ustalił dziennikarz tvn24.pl Robert Zieliński. Syn Kamińskiego - Kacper Kamiński - napisał w mediach społecznościowych, że jego ojciec trafił do Radomia, a Wąsik "do Ostrołęki". Chodzi o miejscowość Przytuły Stare, gdzie znajduje się zakład karny.

Skazani prawomocnym wyrokiem na karę więzienia politycy PiS Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali we wtorek zatrzymani na terenie Pałacu Prezydenckiego. Przewieziono ich do komendy policji, a następnie do aresztu śledczego na warszawskim Grochowie.

Według informacji dziennikarza śledczego tvn24.pl Roberta Zielińskiego, w środę polityków przetransportowano do innych zakładów karnych.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik w więzieniach w Radomiu i "Ostrołęce" (Przytuły Stare)

Syn Kamińskiego - Kacper Kamiński - napisał w mediach społecznościowych, że jego ojciec trafił do Radomia, a Wąsik "do Ostrołęki". Chodzi o miejscowość Przytuły Stare, gdzie znajduje się zakład karny.

Wcześniej o przewiezieniu Kamińskiego i Wąsika informowała Wirtualna Polska. Według informacji portalu, Kamiński miał zostać przewieziony do Radomia, bo znajduje się tam szpital, a polityk - od kiedy trafił do więzienia - prowadzi głodówkę.

Dziennikarze TVN24 zapytali o sprawę Służbę Więzienną i rzecznika placówki w Przytułach Starych. Odpowiedź była jednakowa - że te jednostki nie udzielają informacji o konkretnych osadzonych.

"Zgodnie z obowiązującymi procedurami po dokonaniu wobec nowoprzyjętych osadzonych wszystkich niezbędnych czynności związanych z pobytem w celi przejściowej w jednostce, do której osadzeni zostali przyjęci i zakwalifikowaniu ich przez komisję penitencjarną do odpowiedniego typu i rodzaju zakładu karnego, osadzeni zostają przetransportowani do właściwej jednostki penitencjarnej celem dalszego odbywania kary pozbawienia wolności" - czytamy w jednakowych odpowiedziach.

Kamiński i Wąsik nie uznają kary nałożonej na nich przez sąd. Twierdzą, że nie powinni iść do więzienia, bo w 2015 roku ułaskawił ich prezydent. Stało się jednak po wyroku nieprawomocnym, co - jak wskazuje wielu prawników - powoduje, że ułaskawienie nie jest w mocy. Obaj politycy uważają się za "więźniów politycznych" i prowadzą protest głodowy.

Za co Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali skazani?

W 2007 roku CBA, którym kierował wtedy Mariusz Kamiński (Maciej Wąsik był jego zastępcą), zorganizowało prowokację, która miała uderzyć w ówczesnego ministra rolnictwa Andrzeja Leppera. Podstawieni agenci Biura mieli zaproponować urzędnikom kilkumilionową łapówkę za odrolnienie działki na Mazurach. Na skutek przecieku nie doszło do przekazania pieniędzy, akcja CBA zakończyła się niepowodzeniem. W efekcie Lepper został zdymisjonowany przez ówczesnego premiera Jarosława Kaczyńskiego. Polityczne trzęsienie ziemi doprowadziło do rozpadu koalicji PiS-Samoobrona-LPR i do przedterminowych wyborów, w wyniku których władzę przejęła koalicja PO-PSL.

Sędzia Anna Bator-Ciesielska, która ogłaszała w grudniu 2023 roku prawomocny wyrok w sprawie Kamińskiego i Wąsika, mówiła, że ich działanie przed laty, gdy stali na czele CBA, "dalece rozmijało się" ze standardem działania organów ścigania w ramach kontroli operacyjnej i prowokacji. - Opisane w wyroku czynności podejmowane przez oskarżonych były nie tylko działaniami bezprawnymi (...) Nie były to działania zmierzające do wykrycia przestępstw, lecz kreujące to przestępstwo - wskazała sędzia.

