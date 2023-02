Wraca sprawa ułaskawienia Kamińskiego i Wąsika. Sąd Najwyższy rozpoczął postępowanie kasacyjne z urzędu

Kamiński i Wąsik ułaskawieni przed prawomocnym wyrokiem

Sprawa kasacji w Sądzie Najwyższym

Jak pisze gazeta, Sąd Najwyższy zwracał się do Trybunału i dopytywał o termin zajęcia się sporem, ale z otrzymywanych pism wynikało, że sprawa nie została jeszcze rozstrzygnięta. "To dowód na instrumentalne traktowanie procedur prawnych i Trybunału Konstytucyjnego, który został użyty tylko po to, aby kasacja w SN nie została rozpatrzona i by przypadkiem sprawa nie wróciła do sądu i nie została rozstrzygnięta. To oznacza, że instytucje państwa są wykorzystywane do ochrony polityków" - mówił cytowany przez "Gazetę Wyborczą" prezes Izby Karnej SN Michał Laskowski.