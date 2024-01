Kiedy Kamiński i Wąsik wyjdą na wolność? "To nie prezydent zwalnia osadzonego z zakładu karnego"

"Nie jest tak, że sam akt łaski jest dowożony do zakładu karnego"

Podkreślił, że "nie jest tak, że sam akt łaski jest dowożony do aresztu, czy zakładu karnego". - To sąd dostaje akta sprawy i wydaje stosowne dyspozycje. Myślę, że to raczej się zadzieje jutro. Sąd musi to dostać z kancelarii prezydenta i wydać stosowne dyspozycje - dodał Gąciarek.

"Postanowienie prezydenta nie jest bezpośrednią podstawą do zwolnienia z zakładu karnego"

Według eksperta, jeżeli między Kancelarią Prezydenta RP a sądem istniałoby certyfikowane łącze, to można by decyzję prezydenta wysłać faksem, ale najprawdopodobniej zostanie ona doręczona do sądu przez gońca. - To sprawa pilna, dotyczy natychmiastowego wyjścia z więzienia, więc dokumenty nie będą wysyłane normalną pocztą do sądu. Sąd pierwszej instancji, w którym są sędziowie dyżurujący, powinien na tej podstawie wydać zarządzenie o nakazie natychmiastowego zwolnienia. Myślę, że w tej sytuacji sędzia dyżurujący wyda takie zarządzenie do razu - powiedział dr Chojniak. Zarządzenie sądu jest następnie przekazywane do odpowiedniego zakładu karnego. - Także tutaj przekaże je najprawdopodobniej goniec. I takie zarządzenie będzie natychmiast wykonane - stwierdził. Dodał, że o fizycznym opuszczeniu więzienia przez osoby objęte aktem łaski decyduje czas, w którym zarządzenie sądu dotrze do więzienia. - W środku nocy nie wypuszcza się nikogo z więzienia. To kwestia procedury. Trzeba się spodziewać, że to zarządzenie będzie wykonane do późnych godzin wieczornych lub od wczesnych godzin rannych - zaznaczył karnista..