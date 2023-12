Sprawa Kamińskiego i Wąsika. Jest wniosek o umorzenie postępowania wykonawczego

Sąd Rejonowy: obrońca dwóch skazanych wnioskuje o umorzenie postępowania wykonawczego

Sąd przypomniał także, że zgodnie z Regulaminem urzędowania sądów powszechnych prawomocne orzeczenie kieruje się do wykonania bezzwłocznie, ale nie później niż 14 dni od daty uprawomocnienia lub od daty zwrotu akt sądowi pierwszej instancji. Wskazano także, że zasadą jest wydanie przez sąd polecenia zatrzymania skazanego i doprowadzenia go do aresztu śledczego, a wyjątkiem jest wystosowanie do skazanego - na jego wniosek - wezwania do stawienia się w wyznaczonym terminie w areszcie śledczym, położonym najbliżej miejsca jego stałego pobytu.