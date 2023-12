Hołownia: za chwilę podpiszę wygaszenie mandatów Kamińskiemu i Wąsikowi

Hołownia: za chwilę podpiszę wygaszenie mandatów

Hołownia poinformował dziennikarzy w Sejmie, że pismo w sprawie wygaszenia mandatów polityków PiS jest gotowe. - Najprawdopodobniej za chwilę je podpiszę. (...) Zostanie też dołączone osobne pismo, w którym wzywam ich do powstrzymania się od wykonywania obowiązków wynikających z mandatu do czasu zakończenia procedury odwoławczej przez Sąd Najwyższy - dodał. Zaznaczył, że od momentu otrzymania pism Kamiński i Wąsik będą mieli oni trzy dni na zwrócenie się do Sądu Najwyższego z protestem. Pytany, czy mandaty nie wygasają z automatu, marszałek Sejmu odparł: - To jest bardzo poważny spór prawny. My stoimy na stanowisku, Biuro Legislacyjne Sejmu, wszyscy prawnicy, którzy nas w ocenie tej sytuacji wspierają, że te mandaty już wygasły.