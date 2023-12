Giertych: Sąd Rejonowy został zobowiązany do wykonania wyroku w sprawie Kamińskiego i Wąsika

Giertych: Sąd Rejonowy został zobowiązany do wykonania wyroku

Prof. Łętowska: widziałam dokumenty, z których wynika, że skierowano wyrok do postępowania wykonawczego

Profesor Ewa Łętowska, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku oraz pierwsza Rzecznik Praw Obywatelskich , zapytana w "Tak jest" w TVN24, czy Kamiński i Wąsik trafią do więzienia, odpowiedziała, iż "obawia się, że mogą". Dodała, że widziała w internecie dokumenty, "z których wynika, że skierowano wyrok do postępowania wykonawczego".

Łętowska zaznaczyła, że "ewentualne odwołanie nie wstrzymuje wykonania wyroku, jeżeli ktoś się pospieszy". Dopytywana, czy to oznacza, że przed orzeczeniem Sądu Najwyższego Kamiński i Wąsik mogą trafić do więzienia i tam czekać na to orzeczenie, potwierdziła. Zaznaczyła, iż "jeżeli okaże się, że jest wadliwe pozbawienie mandatu, to wtedy znowu mają immunitet".