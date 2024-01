Wojtunik o skazaniu Wąsika i Kamińskiego: to nie jest pierwszy problem prawny, który może ich spotkać

Afera gruntowa to nie jest incydent, który się wydarzył w życiu panów Kamińskiego i Wąsika - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 Paweł Wojtunik, były szef CBA. Dodał, że "szkoda, że tak późno, po kilkunastu latach, sprawców ówczesnych nadużyć władzy w aferze gruntowej spotkało prawo i sprawiedliwość". Stwierdził, że "to nie jest pierwszy problem prawny, jaki może spotkać te osoby w najbliższej przyszłości".

Wojtunik: wyroki dla Wąsika i Kamińskiego świadczą o skali nadużyć

Dodał, że "choć te wyroki mogą się wydawać surowe, to pewnie świadczą o skali nadużyć i też o pewnym braku refleksji". - Wydaje się, że to jest właściwy czas, żeby te osoby zostały ukarane - stwierdził były szef CBA .

Wojtunik mówił też o istocie afery gruntowej. - (To - red.) polegało na nielegalnych działaniach, organizowaniu tych działań, na nielegalnym wytwarzaniu dokumentów legalizacyjnych, na bezpodstawnym inicjowaniu czynności operacyjnych, bardzo ofensywnych, takich jak kontrola operacyjna czy działania pod przykryciem. I za to te osoby zostały skazane - powiedział.

Wojtunik: afera gruntowa to nie jest incydent, który się wydarzył w życiu tych panów

- Afera gruntowa to nie jest incydent, który się wydarzył w życiu tych panów. (...) My mówimy o osobach, które były ignorantami, indolentami, nieprzygotowanymi, bez wykształcenia i doświadczenia w kwestii wykonywania jakichkolwiek czynności operacyjno-rozpoznawczych - mówił dalej Paweł Wojtunik.

Stwierdził, że tym "dosyć agresywnym w swoich postawach, poglądach i języku politykom przekazano bardzo ostre narzędzia chirurgiczne". - Bo prowadzenie operacji specjalnych, kontrola operacyjna to są działania, do których policjanci, agenci służby dorastają przez kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt lat - zwracał uwagę był szef CBA.

- To są prawie że identyczne nadużycia władzy i mówimy tutaj - co potwierdził sąd w dwóch instancjach - o świadomym, umyślnym nadużywaniu prawa. Mówimy tutaj o zbrodni na pracy operacyjnej - tak my to nazywamy w slangu służbowym - która polega na nielegalnym, bezpodstawnym stosowaniu kontroli operacyjnej - dodał Wojtunik.