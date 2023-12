"Dla takich ludzi w Sejmie nie ma miejsca". Andrzej Domański: Szymon Hołownia musi to egzekwować, nie zazdroszczę mu

czytaj dalej

Sejm rozpoczął prace nad projektem budżetu na 2024 rok zaproponowanym przez rząd. Znalazły się w nim pieniądze na nauczycielskie podwyżki, in vitro czy 800 plus. Na 10 i 12 stycznia zaplanowano już drugie i trzecie czytanie tych przepisów w Sejmie, a później ustawa budżetowa trafi do Senatu. Do podpisu Prezydenta ma zostać złożona do końca stycznia 2024 r. Inaczej otworzy się droga do przedterminowych wyborów.