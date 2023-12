Sprawa Kamińskiego i Wąsika. "Sytuacja z punktu widzenia prawnego jest absolutnie klarowna i czysta"

Wrzosek: wymiar sprawiedlwiosci ma jasne stanowisko

Prokurator mówiła, że wokół tej sprawy panują dwie narracje. Jedna to narracja prawnicza, a druga - polityczna - o tym, że Kamiński i Wąsik uznają się za niewinnych. Stwierdziła, że narracja prawnicza "jest jedynie uprawnioną, w przeciwieństwie do narracji politycznej". - Nie zrównujmy tych narracji - podkreśliła.

Wawrykiewicz: to jest sytuacja zero-jedynkowa z punktu widzenia prawnego

Wawrykiewicz dodał, że w tej sprawie została wydana uchwała Sądu Najwyższego, która "wyraźnie rozstrzygnęła tę kwestię". - To nie jest tak, że prezydent może mieć swoją opinię niezależnie od tego, co powiedział Sąd Najwyższy, bo to Sąd Najwyższy o tym zadecydował, że nie można zastosować prawa łaski w sytuacji, kiedy nie ma prawomocnego wyroku. Więc sytuacja z punktu widzenia prawnego jest absolutnie klarowna i czysta - wskazywał adwokat. Dodał, że "państwo musi działać skutecznie i państwo musi doprowadzić te osoby do zakładu karnego".