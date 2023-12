Tusk o Kamińskim i Wąsiku: ułaskawienie bardzo ich rozzuchwaliło, niczego nie nauczyło

Prezydent Andrzej Duda i ja mamy inny pogląd na temat działania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika w przeszłości i wtedy, kiedy po raz drugi dostali władzę do rąk - powiedział premier Donald Tusk. Dodał, że jeśli prezydent "naprawdę uważa, że są niewinni, to powinien ich teraz skutecznie ułaskawić".

- Rozmawiałem długo z panem prezydentem, już dwa razy. Muszę powiedzieć, że chociaż mamy i na zewnątrz, i wewnątrz naszego kraju sprawy bardzo poważne, to myślę, że 80 procent czasu pan prezydent poświęcił w czasie naszych dwóch długich spotkań panu Kamińskiemu i panu Wąsikowi. Jak się domyślacie, mamy inny pogląd na temat ich działania w przeszłości i wtedy, kiedy po raz drugi dostali władzę do swoich rąk - powiedział.

- Powiedziałem to panu prezydentowi, mogę to powtórzyć publicznie: nie jestem od tego, żeby rozstrzygać, czy jego ułaskawienie było skuteczne, czy nie, czy jego ułaskawienie wówczas było legalne, czy nie. To nie jest moja rola. To jest rola sądów, trybunałów, żeby takie kwestie rozstrzygać - podkreślił premier.