Politycy PiS Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali prawomocnie skazani na dwa lata pozbawienia wolności, otrzymali również pięcioletni zakaz pełnienia funkcji publicznych. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia przekazał na konferencji prasowej, że wszystko wskazuje na to, że będzie "zmuszony wydać postanowienie o wygaszeniu mandatów obu panów posłów".

W środę Sąd Okręgowy w Warszawie, orzekając w II instancji, wymierzył kary po dwa lata więzienia dla Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, po roku więzienia dla dwóch pozostałych byłych szefów CBA za działania operacyjne podczas "afery gruntowej". Wyrok jest prawomocny.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik w Sejmie PAP/Radek Pietruszka

Hołownia: wszystko na to wskazuje, że będę zmuszony wygasić mandaty

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia na popołudniowej konferencji przekazał, że wpłynęło do niego "pismo od ministra sprawiedliwości informujące o tym, że sąd w Warszawie wydał wyrok skazujący w stosunku do panów posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika".

- To jest bardzo obszerny dokument. W tej jest on analizowany przez służby prawne Sejmu. Kiedy ta analiza się zakończy, wszystko na to wskazuje, będę zmuszony wydać postanowienie o wygaszeniu mandatów obu panów posłów - przekazał.

Co z mandatami Kamińskiego i Wąsika? Hołownia: wszystko wskazuje, że będę zmuszony je wygasić TVN24

Ocenił, że "to jest czynność, jak to się mówi w języku prawniczym, deklaratoryjna". - Ona jedynie potwierdza zaistnienie faktu, który już miał miejsce wcześniej w związku z wydaniem wyroku przez sąd - wyjaśniał.

Hołownia przekazał też, że takie postanowienie marszałka Sejmu "podlega zaskarżeniu przez zainteresowanych do Sądu Najwyższego", na co mają oni trzy dni. Według niego SN ma następnie 7 dni na rozpatrzenie zażalenia na postanowienie marszałka Sejmu.

Hołownia podkreślał, że "wszystko musi być zgodnie z prawem i ściśle według formalności, bo z taką sytuacją mamy do czynienia po raz pierwszy". - Znowu kolejny precedens w tej kadencji Sejmu. Musimy być pewni, że stoimy na twardym gruncie prawnym, że nikt nie ma żadnych wątpliwości - stwierdził.

Dodał, że jeżeli po analizie wyroku zdecyduje się na podjęcie dalszych kroków, to wystosuje też "prośbę do obu panów posłów, aby do zakończenia procedury odwoławczej powstrzymali się - to będzie wezwanie - (...) od wykonywania swojego mandatu w związku z zaistnieniem takiego właśnie faktu". - Będę czekał na rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego, jeżeli taka procedura odwoławcza zostanie przez samych zainteresowanych wszczęta - powiedział.

Hołownia o mandatach Kamińskiego i Wąsika. Marszałek Sejmu o tym, jakie działania podejmie w związku z wyrokiem TVN24

Hołownia: czekamy na sygnał z sądu

Już wcześniej o to, co powinno się teraz wydarzyć, Hołownia był pytany przez reportera TVN24 Radomira Wita. - Kodeks wyborczy bardzo jasno stwierdza, że jeżeli ktoś utracił prawo wybieralności, to jednocześnie traci mandat, który uzyskał - odpowiedział.

- W związku z tym, w tej chwili jeszcze jestem w procesie konsultacji z Biurem Analiz Sejmowych, z Biurem Legislacyjnym Sejmu, ale wszystko wskazuje na razie na to, że jeżeli takie pismo z sądu, zawiadamiające o takim wyroku do Sejmu wpłynie, to będę miał ręce związane Kodeksem i będzie trzeba wydać postanowienie o wygaszeniu mandatów pana posła Wąsika i Kamińskiego - wyjaśnił marszałek Sejmu.

Co z mandatami Kamińskiego i Wąsika? Marszałek Sejmu: wszystko wskazuje na to, że będę miał związane ręce TVN24

Hołownia zaznaczył, że aby "wszystko mogło stać faktem, potrzebujemy jeszcze chwili analiz, bo to świeża sprawa, bez precedensu". - Nie ma tu pośpiechu i też jasnej, czytelnej informacji z sądu, która mam nadzieję do nas w trybie kodeksowym spłynie - tłumaczył.

Szymon Hołownia TVN24

Autor:akw, akr / prpb

Źródło: TVN24