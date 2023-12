Co dalej w sprawie Kamińskiego i Wąsika? Jest "prawo do odwołania", ale "ścieżka się komplikuje"

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik mają prawo do odwołania się do Sądu Najwyższego od decyzji marszałka Sejmu stwierdzającej wygaszenie ich mandatów poselskich. - Nie będą kwestionować zasadności wyroku, tylko zasadność rozstrzygnięcia marszałka - wyjaśniał w TVN24 profesor Andrzej Jackiewicz, konstytucjonalista. Zaznaczył, że "ścieżka się komplikuje" przez niepoprawne obsadzenie izby SN, która będzie rozstrzygać w tej sprawie. Jak podkreśliła reporterka TVN24, Karolina Wasilewska, posłowie PiS musieliby zakwestionować skutki wyroku, którego nie uznają.

Będą kwestionować decyzję Hołowni, a nie wyrok

Utrata mandatu jest stwierdzona postanowieniem marszałka Sejmu. W tym momencie uznać należy jednak prawo do odwołania - stwierdził. Posłowie mają trzy dni od doręczenia im postanowienia, aby odwołać się do Sądu Najwyższego. Następnie SN ma siedem dni na decyzję.

"Ścieżka się komplikuje"

Prawnik dodał, że "ścieżka się komplikuje ze względu na to, kto ma to odwołanie rozstrzygnąć". - Zgodnie z przepisami ustawy o Sądzie Najwyższym tego rodzaju odwołanie trafi do Izby Kontroli Nadzwyczajnych i Spraw Publicznych. W składzie tej izby zasiadają sędziowie powołani w sposób wielce kontrowersyjny, czy wręcz wadliwy - dodał Jackiewicz.