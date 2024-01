Doradca prezydenta: ułaskawienie z 2015 roku obowiązuje do dzisiaj

Doradca prezydenta Łukasz Rzepecki twierdzi, że zastosowany w 2015 przez Andrzeja Dudę akt łaski wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika "obowiązuje do dzisiaj". Został on jednak wydany przed prawomocnym wyrokiem, który zapadł dopiero w grudniu 2023 roku. Joanna Scheuring-Wielgus z Lewicy zwracała uwagę, że jeszcze niedawno na stronie głowy państwa można było przeczytać, że prezydent "ma możliwość darowania kary prawomocnie orzeczonej".

Rzepecki: ułaskawienie z 2015 roku obowiązuje do dzisiaj

O sytuacji Kamińskiego i Wąsika dyskutowali w niedzielę goście "Kawy na ławę" w TVN24. Doradca prezydenta Łukasz Rzepecki podkreślał, że w 2015 roku Andrzej Duda "zastosował skuteczne prawo łaski, które obowiązuje do dzisiaj".

- Nie ma potrzeby, by prezydent jeszcze raz stosował coś, co zastosował skutecznie. To zostało potwierdzone trzema orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego - dodał.