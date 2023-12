Co dalej z mandatami Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika? Co z ułaskawieniem? Możliwe scenariusze

Po prawomocnym orzeczeniu sądu w sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika oraz po postanowieniu marszałka Sejmu Szymona Hołowni o stwierdzeniu wygaśnięcia ich mandatów, pojawiają się pytania o to, co dalej z posłami PiS. Mają oni bowiem prawo w ciągu trzech dni odwołać się do Sądu Najwyższego od postanowienia marszałka. Konstytucjonalistka doktor Bogna Baczyńska na antenie TVN24, mówiąc o ułaskawieniu obu posłów PiS, zauważyła, że "gdyby teraz Andrzej Duda postanowił panów Kamińskiego i Wąsika ułaskawić, to będzie dopiero pierwsze właściwie ułaskawienie".

Natomiast poseł Koalicji Obywatelskiej złożył w sądzie wniosek o "zatrzymanie i doprowadzenie do aresztu" Kamińskiego i Wąsika. Zaznaczył, że wniosek jest "zgodny z nowymi przepisami Kodeksu karnego wykonawczego uchwalonymi przez PiS". "Czekamy na zatrzymanie byłych posłów PiS" - napisał na platformie X.

Mandaty poselskie. Kiedy Kamiński i Wąsik je tracą

Zgodnie z prawem Kamiński i Wąsik powinni po prawomocnym skazaniu stracić mandaty poselskie. Takie postanowienie wydaje marszałek Sejmu. Podpisanie dokumentu przez Hołownię oznacza, że rozpoczyna się procedura wygaszenia mandatów. Posłowie mają trzy dni od doręczenia im postanowienia, aby odwołać się do Sądu Najwyższego. Następnie SN ma siedem dni na rozpatrzenie tego odwołania.

Jak relacjonował reporter TVN24 Radomir Wit, ze strony Kamińskiego i Wąsika płyną zapowiedzi, że chcą się odwoływać od postanowienia marszałka Sejmu.

Niemniej - mówił Wit - marszałek Sejmu, Szymon Hołownia, powiedział w czwartek, że w ocenie osób, które przygotowywały na jego prośbę analizy sądowego orzeczenia, do wygaszenia mandatów doszło już wtedy, kiedy pojawił się prawomocny wyrok.

Ułaskawienie? Konstytucjonalistka o tym, co może się wydarzyć

Pojawiają się także wątpliwości prawne, czy prezydent może teraz ułaskawić polityków PiS. To sytuacja bez precedensu, bowiem nigdy wcześniej prezydent nie ułaskawił osoby przed uprawomocnieniem się skazującego ją wyroku.

Konstytucjonalistka doktor Bogna Baczyńska mówiła na antenie TVN24 o tym, co teraz może się wydarzyć. - To nie będzie ponowne ułaskawienie, tylko gdyby teraz Andrzej Duda postanowił panów Kamińskiego i Wąsika ułaskawić, to będzie dopiero pierwsze właściwie ułaskawienie - oceniła.

- Ale oczywiście jest to wielki kłopot dla Andrzeja Duda, bo on stawia swój autorytet pod znakiem zapytania. Z punktu widzenia historycznego będziemy się pytać, czy to były dwa ułaskawienia, czy to ułaskawienie wcześniej miało moc. Moim zdaniem nie - dodała. Według niej "prezydent niewątpliwie złamał konstytucję i nie chce się do tego przyznać".

CZYTAJ WIĘCEJ W KONKRET24: O co chodziło w aferze gruntowej. Jaki był status Kamińskiego i Wąsika po ułaskawieniu

Konstytucjonalistka dr Bogna Baczyńska o prawomocnym wyroku w sprawie Kamińskiego i Wąsika oraz o tym, co dalej TVN24

