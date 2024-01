Marszałek Sejmu o postępowaniu ułaskawieniowym wobec Kamińskiego i Wąsika: długa ścieżka, może trwać nawet pół roku

Gdybym powiedział, że układa mi się to w jakiś logiczny ciąg, to chyba bym przesadził - powiedział w "Jeden na jeden" marszałek Sejmu Szymon Hołownia, odnosząc się do wszczęcia przez prezydenta postępowania ułaskawieniowego względem Mariusza Kamińskiego i Maciej Wąsika. Jednocześnie przyznał, że ta decyzja to "krok w dobrą stronę". - Prezydent uznał wyrok sądu okręgowego i fakt, że obaj nie pełnią już mandatów poselskich - dodał.

Prezydent Andrzej Duda poinformował w czwartek, że wszczyna postępowanie ułaskawieniowe wobec skazanych Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Zwrócił się także do prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, aby zwolnił na czas postępowania ułaskawieniowego Kamińskiego i Wąsika z zakładów karnych.

Do tej sprawy w "Jeden na jeden" odniósł się marszałek Sejmu Szymon Hołownia. - Gdybym powiedział, że układa mi się to w jakiś logiczny ciąg, to chyba bym przesadził - ocenił. Jednocześnie stwierdził, że to "dobra decyzja deeskalacyjna o tym, żeby ostatecznie uznać, bo to pan prezydent wczoraj zrobił, że jest wyrok skazujący sądu okręgowego, że tamto ułaskawienie było nieskuteczne i rozpocząć procedurę ułaskawieniową raz jeszcze wobec panów Kamińskiego i Wąsika".

- Kłopot tylko w tym, o czym już też wiemy po wczorajszych licznych konsultacjach ze specjalistami od prawa karnego, że pan prezydent nie zastosował tego ułaskawienia prezydenckiego z artykułu 139, które mogło się skończyć nawet tym, że panowie wczoraj by wyszli z zakładów karnych i to było w jego kompetencji, tylko zdecydował się na ścieżkę z Kodeksu postępowania karnego, która jest długa i ona potrafi trwać i pół roku - podkreślał.

- A więc ja w tej decyzji widzę krok w dobrą stronę, natomiast tak jak nie rozumiałem trochę wcześniej postępowania czy logiki pana prezydenta i też wprost o tym z nim rozmawialiśmy, tak teraz też trochę nie rozumiem narzędzia, którego użył, nie wiem dlaczego się na nie zdecydował - zwrócił uwagę Hołownia. - Z mojej perspektywy marszałka Sejmu jedno jest jasne. Pan prezydent uznał wyrok sądu okręgowego, bo od niego czy od tej kary, którą ten wyrok sprowadził na panów, ułaskawia, a więc uznał też fakt, że obaj nie pełnią już mandatów poselskich - dodał Hołownia.

Marszałek Sejmu: status prawny obu panów jest identyczny

Dopytywany o różnice w sytuacji Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, i czy w związku z tym nie może ponownie wysłać odwołania Wąsika do Izby Pracy Sądu Najwyższego, Hołownia odparł, że nie ma swojego postępowania. - Przecież ja nie będę teraz robił kserówek. Ja nie wiem, gdzie ono w tej chwili się zapodziało. Dlatego moim krokiem teraz będzie wysłanie pisma do Izby Pracy z pytaniem, co się stało z dokumentami, bo ja to muszę wiedzieć oficjalnie - powiedział.

Jak dodał, "w sprawie obsadzania mandatu po panu Wąsiku, wygasłego już, będziemy podejmować odpowiednie decyzje, bo tu wszystko musi być bez żadnych wątpliwości zapięte na ostatni guzik".

Na uwagę, że Kamiński figuruje na stronach sejmowych jako osoba, która utraciła prawo wybieralności i już nie znajduje się wśród posłów, natomiast pan Wąsik cały czas tam jest, marszałek Sejmu odparł, że "strona internetowa jakiejkolwiek instytucji nie jest tu źródłem prawa". - Pewne rzeczy na stronie pojawiają się szybciej, inne pojawiają się wolniej. Status prawny obu panów jest identyczny - przekazał.

- Sprawa jego mandatu nie jest skomplikowana, jest prosta. Ten mandat wygasł wraz z wyrokiem sądu okręgowego, tak jak pana Kamińskiego. Gdzie indziej jest problem, bo ja te postanowienia, którymi potwierdzam wygaśnięcie mandatu, wydaję po to i tylko po to, żeby można było uruchomić procedurę obsadzania mandatu. I tu jest dzisiaj problem - dodał.

