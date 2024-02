Ardanowski o Lepperze i aferze gruntowej: za to Kamiński i Wąsik zostali ukarani

Poseł PiS Jan Krzysztof Ardanowski powiedział, że "nie było żadnych przesłanek", by Andrzej Lepper, którego w 2007 roku był zastępcą, "mógłby być skłonny do wzięcia łapówki". - Za to Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, jako ówcześni szefowie CBA - jak rozumiem - zostali ukarani. Za sfabrykowanie nieprawdziwych materiałów, podrabianie dokumentów, pieczątek, podpisów, wymyślenie i próbę stworzenia afery, która miała pogrążyć Leppera - mówił Ardanowski. Krytykował też Prawo i Sprawiedliwość za działania po utracie władzy.

Jan Krzysztof Ardanowski mówił o Mariuszu Kamińskim, byłym pośle PiS, skazanym w sprawie działań przy tak zwanej aferze gruntowej. - Jego zwolennicy mówią, że to bojownik walczący przeciwko korupcji, naraził się różnym środowiskom, różnym grupom przestępczym, które pasożytowały na korupcji i z tego powodu jest przez obecną władzę brutalnie tępiony. Ci, którzy nie zgadzają się z taką tezą, mówią, że przecież on nie został ukarany za walkę z korupcją, ale za konkretne wydarzenie związane z atakiem na [Andrzeja - red.] Leppera, próbę wmanewrowania Leppera w łapówkę - wskazywał.

Przypomniał, że w 2007 roku był wiceministrem rolnictwa. - Mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że nie było nigdy w ministerstwie rolnictwa działań, które wskazywałyby na to, że Lepper, którego byłem zastępcą z PiS-u, byłby skłonny brać łapówki za odrolnianie. Odrolnieniem przez długi czas zajmował się Henryk Kowalczyk, który również był wiceministrem rolnictwa. Lepper wprost powiedział: "ja nie chcę brać udziału przy odrolnieniach gruntów, niech decydują o tym pozostali członkowie kierownictwa resortu, ja nie będę się tym zajmował" - podkreślił Ardanowski w rozmowie z reporterem portalu Idź Pod Prąd.

- Nie było żadnych przesłanek, jestem o tym przekonany, które by sugerowały, że Lepper mógłby być skłonny do wzięcia łapówki - dodał.

- Za to Kamiński i Wąsik, jako ówcześni szefowie CBA - jak rozumiem - zostali ukarani. Za sfabrykowanie nieprawdziwych materiałów, podrabianie dokumentów, pieczątek, podpisów, wymyślenie i próbę stworzenia afery, która miała pogrążyć Leppera, a w sensie politycznym zapewne być próbą przejęcia posłów i elektoratu Samoobrony - tłumaczył poseł PiS.

Ardanowski: Chcemy powtórzyć drogę totalnej opozycji? To głupie i zabójcze

Reporter, przytaczając m.in. wydarzenia sprzed Sejmu, zapytał, czy PiS po utracie władzy przyjął "kierunek totalnej opozycji" i do czego to może doprowadzić.

- Do destrukcji państwa. Takie myślenie jest bardzo szkodliwe dla państwa. Osiem lat przeżywaliśmy to, że ówczesna opozycja chciała być totalną opozycją, nie chciała w żadnej sprawie współpracować z rządem. Czy chcemy powtórzyć tę samą drogę? Przecież to jest głupie, zabójcze i jednocześnie nieskuteczne, jeżeli chodzi o odzyskanie w przyszłości władzy. Ja tego kierunku nie akceptuję. Trzeba się pogodzić z tym, że przegraliśmy te wybory. Nie, my ich nie wygraliśmy - podkreślił Ardanowski.

- Jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość - nie będę pouczał kierownictwa, bo jemu się wydaje, że wie wszystko najlepiej, ale trzeba wyciągnąć wnioski z popełnionych błędów - mówił.

Zaznaczył, że "dużo dobra udało się przez te osiem lat zrealizować, to był dobry czas dla Polski". - Ale również popełniono wiele błędów w stosunku do różnych grup społecznych. Gdzieś zginęła umiejętność komunikowania się ze społeczeństwem, tłumaczenia, wyjaśniania naszych pomysłów. Tam, gdzie były ewidentne błędy, trzeba uderzyć się w pierś i powiedzieć, że to nie wyszło. Dopiero to jest podstawą do odzyskania zaufania społecznego - dodał poseł PiS.

Jan Krzysztof Ardanowski Marcin Obara/PAP

Ardanowski: Kamiński i Wąsik nie nadają się do budowania nowego mitu założycielskiego

- Trzeba stanąć w prawdzie i rozliczyć się z tego, co było. To jest element odzyskania wiarygodności, a nie brnięcie w totalną opozycję i budowanie nowego mitu założycielskiego, cierpiętniczego. Nie bardzo się do tego Kamiński i Wąsik nadają - ocenił.

Jego zdaniem trzeba też przedstawić "nową, świetlaną, jasną, dobrą, uwzględniającą zmiany w społeczeństwie ofertę, propozycję, wizję dla Polski".

- Jeżeli (partia - red.) nie stanie w prawdzie, nie przedstawi nowych pomysłów, to będzie się osuwała w kierunku nieliczącej się, kilkunastoprocentowej partii, trochę takiej geriatryczno-kanapowej. Ja tego nie życzę, bo w PiS jest wielu ludzi wartościowych, szlachetnych, uczciwych, ideowców - mówił Ardanowski.

Portal tvn24.pl próbował poprosić Ardanowskiego o komentarz w tej sprawie, jednak polityk PiS odmówił rozmowy z nami.

