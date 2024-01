Kamiński i Wąsik "zawsze uważali, że są ponad prawem". "Dzisiaj także próbują stosować swoją interpretację"

21 grudnia marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował o wygaszeniu mandatów poselskich Wąsika i Kamińskiego . Prezydent Andrzej Duda w piśmie do marszałka Sejmu wskazywał wcześniej, że na skutek zastosowania w 2015 roku prawa łaski wobec Kamińskiego i Wąsika, którzy byli wówczas skazani nieprawomocnie przez sąd pierwszej instancji, nie zachodzą przesłanki do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu.

Wąsik i Kamiński złożyli odwołania

W piątek Maciej Brzózka z zespołu prasowego Sądu Najwyższego poinformował, że do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego wpłynęły odwołania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika od decyzji marszałka Sejmu o wygaszeniu ich mandatów poselskich. Stanisław Zakroczymski, szef gabinetu marszałka Sejmu przekazał, że odwołania wpłynęły także do kancelarii Sejmu.

- Ponieważ nie mamy pewności i zaufania co do prawidłowości działania ze strony marszałka Sejmu, to odwołania do wygaszenia mandatu składamy zarówno do jednego, jak i drugiego organu, czyli Sądu Najwyższego oraz marszałka - mówił obrońca Mariusza Kamińskiego, mecenas Michał Zuchmantowicz.