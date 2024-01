Sprawa Kamińskiego i Wąsika. Policjanci w akcji

Policja otrzymała we wtorek dokumenty w sprawie doprowadzenia do zakładu karnego skazanych na dwa lata więzienia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Policjanci rozpoczęli działania, co zarejestrowały kamery TVN24. Według wcześniejszych zapowiedzi Kamiński i Wąsik o godzinie 11 mieli na zaproszenie prezydenta przybyć do Pałacu Prezydenckiego. Po godzinie 12 opublikowano zdjęcia z tego spotkania.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali skazani prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia. Dokumenty w sprawie doprowadzenia ich do więzienia zostały przekazane policji we wtorek rano.

W związku z tym policjanci rozpoczęli działania w kilku miejscach Warszawy, co zarejestrowały kamery TVN24.

Według wcześniejszych zapowiedzi Kamiński i Wąsik o godzinie 11 mieli na zaproszenie prezydenta przybyć na spotkanie do Pałacu Prezydenckiego. Po godzinie 12 kancelaria prezydenta opublikowała zdjęcia z pałacu, na których widać Kamińskiego i Wąsika.

Za co zostali skazani Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik

W 2007 roku CBA, którym kierował wtedy Mariusz Kamiński (Maciej Wąsik był jego zastępcą) zorganizowało prowokację, która miała uderzyć w ówczesnego ministra rolnictwa Andrzeja Leppera. Podstawieni agenci biura mieli zaproponować urzędnikom kilkumilionową łapówkę za odrolnienie działki na Mazurach. Na skutek przecieku nie doszło do przekazania pieniędzy, akcja CBA zakończyła się niepowodzeniem. W efekcie Lepper został zdymisjonowany przez Jarosława Kaczyńskiego (był wtedy premierem). Polityczne trzęsienie ziemi doprowadziło do rozpadu koalicji PiS-Samoobrona- LPR i do przedterminowych wyborów, w wyniku których władzę przejęła koalicja PO-PSL.

Sędzia Anna Bator-Ciesielska, która ogłaszała w grudniu 2023 roku prawomocny wyrok w sprawie Kamińskiego i Wąsika mówiła, że ich działanie przed laty, gdy stali na czele CBA "dalece rozmijało się" ze standardem działania organów ścigania w ramach kontroli operacyjnej i prowokacji. - Opisane w wyroku czynności podejmowane przez oskarżonych były nie tylko działaniami bezprawnymi (...) Nie były to działania zmierzające do wykrycia przestępstw, lecz kreujące to przestępstwo - wskazała sędzia.

Autor:ads/kg