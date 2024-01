Kto może zająć miejsce Kamińskiego i Wąsika w Sejmie? Kim są Wioletta Kulpa i Monika Pawłowska

Kto zajmie miejsca Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika w Sejmie? Na pierwszym miejscu w kolejce po mandat poselski są Monika Pawłowska i Wioletta Kulpa. Nie oznacza to jednak, że zasiądą w izbie niższej, bo mandatu przyjmować nie muszą.

Po tym jak 20 grudnia 2023 roku zapadł prawomocny wyrok wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, skazujący ich na dwa lata pozbawienia wolności, obaj stracili mandaty poselskie. 21 grudnia marszałek Szymon Hołownia podpisał postanowienia o wygaszeniu ich mandatów.

Obsadzenie mandatów po Kamińskim i Wąsiku

W związku z wygaśnięciem mandatów Kamińskiego i Wąsika w Sejmie zwolniły się dwa miejsca. Zgodnie z przewidzianą w Kodeksie wyborczym procedurą, w takiej sytuacji ponownie się je obsadza, by w izbie było 460 posłów. Art. 251. ust. 1 kodeksu mówi o tym, że marszałek Sejmu na podstawie informacji od Państwowej Komisji Wyborczej zawiadamia kolejnego kandydata z tej samej listy kandydatów, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów, o przysługującym mu pierwszeństwie do mandatu.

Jeśli osoba ta w ciągu siedmiu dni nie złoży oświadczenia o przyjęciu mandatu, oznacza to zrzeczenie się pierwszeństwa do jego objęcia. Kandydat może również zrzec się pierwszeństwa na rzecz innej osoby z tej listy, który uzyskał kolejną największą liczbę głosów. Jeśli w ten sposób nie uda się obsadzić mandatu, marszałek wydaje postanowienie stwierdzające, że mandat pozostanie nieobsadzony do końca kadencji.

Kto zajmie miejsce Kamińskiego i Wąsika w Sejmie?

W ostatnich wyborach Mariusz Kamiński kandydował z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu nr 7 (chełmski). Pierwszą osobą z tej listy, która uzyskała największą liczbę głosów spośród tych, którzy nie dostali się do Sejmu, jest Monika Pawłowska, która zdobyła 10 789 głosów. Maciej Wąsik kandydował zaś z list PiS z okręgu nr 16 (Płock). Pierwszą osobą w kolejności do objęcia po nim mandatu jest Wioletta Kulpa, która uzyskała 18 283 głosy.

Kim jest Monika Pawłowska

Monika Pawłowska była już posłanką. W 2019 roku została wybrana z list Sojuszu Lewicy Demokratycznej, zyskując wówczas 12 916 głosów. W trakcie kadencji przeszła do koła Porozumienia, ale nie weszła do klubu PiS, pozostając posłanką niezrzeszoną. Ostatecznie na początku października 2021 wstąpiła do klubu PiS.

W ostatnie wakacje w przestrzeni publicznej na Lubelszczyźnie pojawiły się billboardy z jej wizerunkiem, promujące projekt "Bezpieczna kobieta", finansowany z pieniędzy kancelarii premiera. Ze strony ówczesnej opozycji padały oskarżenia, że było to prowadzenie kampanii wyborczej jeszcze przed jej formalnym rozpoczęciem, z publicznych pieniędzy.

Wcześniej w maju informowaliśmy o tym, że podkomisja stała do spraw polskiego przemysłu obronnego oraz modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP, której Pawłowska była przewodniczącą, zebrała się zaledwie kilka razy, a posłanka unikała odpowiedzi na pytanie, dlaczego posiedzenia są tak rzadko. Tymczasem za funkcję tę Pawłowska otrzymywała co miesiąc 10 proc. swojego uposażenia, czyli dodatkowe 1200 zł miesięcznie.

Kim jest Wioletta Kulpa

Wioletta Kulpa posłanką nigdy wcześniej nie była, ale jak czytamy na jej stronie internetowej od 2002 roku pełni funkcję radnej w Płocku. Od 2012 jest także przewodniczącą płockiej struktury PiS, a w 2016 roku została kierownikiem Zespołu Sponsoringu Społecznego w Orlenie. O sobie pisze, że jest "pokoleniem św. Jana Pawła II, który jest prawdziwym autorytetem".

Wygaśnięcie mandatu Kamińskiego i Wąsika

Kodeks wyborczy stanowi, że mandat posła wygasa w określonych przypadkach, m.in. w związku z utratą prawa wybieralności. Konstytucja RP i Kodeks wyborczy mówią o tym, że wybraną do Sejmu lub do Senatu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, a z takim wyrokiem i za takie przestępstwo zostali skazani posłowie PiS.

Politycy tej partii z prezesem Jarosławem Kaczyńskim na czele uważają jednak, że nikt nie powinien obejmować miejsc zwolnionych przez Kamińskiego i Wąsika. - My nie widzimy możliwości obsadzania tych mandatów przez kolejnych na liście, natomiast wiemy, że jeżeli chodzi o te osoby, które na tych listach były wysoko, można liczyć na ich lojalność, natomiast jeśli chodzi o tych, co byli tam niżej, to mam nadzieję, że można liczyć na ich lojalność - powiedział we wtorek w TV Republika prezes PiS i zaznaczył, że jeśli któryś z polityków przyjmie mandat po byłych posłach, nie wejdzie w skład klubu PiS.

W czwartek reporterka TVN24 Katarzyna Gozdawa-Litwińska rozmawiała na ten temat z posłem PiS Zbigniewem Kuźmiukiem. - Jeżeli pan marszałek chce uchwalać ustawy w składzie Sejmu 462 czy 461-osobowym, to zostawiam mu ten wybór - stwierdził. - Te mandaty są zajęte, w związku z tym wprowadzanie jakichkolwiek osób będzie powodowało, że Sejm nie będzie liczył 460 osób. Jeśli pan marszałek dąży do tego, by przyjmowane tu prawo było nieważne z mocy konstytucji, to jest na najlepszej drodze - ocenił.

Autor:pb//az

Źródło: tvn24.pl, PAP