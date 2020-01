Kamiński zwrócił się do Ziobry o ujawnienie materiałów ze śledztwa w sprawie "willi Kwaśniewskich"

Agent Tomek nie uwierzył, kiedy mówiliśmy, że nie ma świętych krów i dlatego ciążą na nim ciężkie zarzuty prokuratorskie. Wszystko inne to pokłosie tej sprawy - napisał Maciej Wąsik, wiceminister spraw wewnętrznych. Skomentował ujawnione w reportażu "Superwizjera" zeznania byłego agenta CBA Tomasza Kaczmarka, który twierdzi, że w sprawie tak zwanej wilii Kwaśniewskich działał pod dyktando Wąsika i Mariusza Kamińskiego, szefa MSWiA i koordynatora służb specjalnych. Kamiński - jak poinformował jego rzecznik Stanisław Żaryn - zwrócił się do prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry o ujawnienie materiałów ze śledztwa w sprawie tak zwanej willi Kwaśniewskich.

Reporterzy "Superwizjera" dotarli też do nowych zeznań, w których obciąża on swoich byłych przełożonych - Mariusza Kamińskiego, ministra spraw wewnętrznych i koordynatora służb specjalnych oraz jego zastępcę - Macieja Wąsika. Rozkazy od Kamińskiego (wtedy szefa CBA) i Wąsika (jego zastępcy) - jak twierdzi Kaczmarek - miał otrzymywać podczas spotkań towarzyskich, na których spożywano alkohol.

Wcześniej do nowych zeznań Tomasza Kaczmarka odniósł się Maciej Wąsik. Zaznaczył, że "agent Tomek to człowiek małej wiary".

"Jest wielce prawdopodobne, że w tej sprawie usłyszy wyrok"

Przypomniał, że na Kaczmarku "ciąży sprawa stowarzyszenia Helper". - Jeżeli chodzi o działalność tego stowarzyszenia, jest prowadzone śledztwo w Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku. Zarzuty tam są poważne. Natomiast to, że Tomasz Kaczmarek teraz mówi, w żaden sposób na tamto postępowanie nie wpływa - przekonywał Jabrzyk. - Jego status w tamtym postępowaniu tydzień temu jest taki sam, jak teraz. To nie jest tak, że ktoś zdejmie z niego te zarzuty. On i tak przed sądem będzie musiał na te pytania odpowiedzieć i stawić czoła tym zarzutom - dodał.

- Przypominam, że on do winy się nie przyznaje i uważa, że przed sądem się wybroni. Myśmy na temat stowarzyszenia Helper przygotowali już dwa lata temu reportaż. Uważam że nie ze wszystkiego się wybroni. Jest wielce prawdopodobne, że w tej sprawie usłyszy wyrok - mówił szef "Superwizjera".

Przekonywał także, że były agent Tomek "rozmawiając z dziennikarzami, opowiadając o kulisach tego, co wydarzyło się w sprawie willi Kwaśniewskich, tak naprawdę inicjuje nową sprawę w prokuraturze, otwiera nowy temat". - Ja bym te sprawy bardzo mocno rozdzielił, nie wskazując na to, że to może być coś, dzięki czemu on w jakikolwiek sposób poprawi swoją sytuację procesową. Moim zdaniem nie - dodał Jabrzyk.