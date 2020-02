Wyjątkowo tanie mieszkanie w centrum. Wynajmował od ośrodka, którego był szefem

W 2016 roku objął funkcję zastępcy dyrektora do spraw infrastruktury w Centralnym Ośrodku Sportu. To publiczna instytucja z siedzibą w Warszawie, której zadaniem jest szkolenie reprezentantów Polski. COS ma ośrodki w całej Polsce, w których mogą trenować sportowcy.

Dyrektorem Centralnego Ośrodka Sportu był wtedy Cezary Jurkiewicz, stołeczny radny Prawa i Sprawiedliwości, a także jeden z najbliższych współpracowników szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego. I to właśnie Jurkiewicz zezwolił, by jego zastępca zajął 70-metrowe biuro na Torwarze na mieszkanie. Następnie Kałużny dostał do swojej dyspozycji kolejne pomieszczenie, o powierzchni około 23 metrów kwadratowych. Chwilę wcześniej wyprowadził się stamtąd jeden ze związków sportowych.