Gosek do posła: Ty, King Kong, Zimochowi kazał "skończyć mecz"

W czasie posiedzenia sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych doszło do wymiany zdań między przedstawicielami klubu PiS a posłami obozu rządowego. Poseł Mariusz Gosek użył określenia "King Kong" w odniesieniu do jednego z parlamentarzystów. Dzień wcześniej takich samych słów użył inny poseł klubu PiS Jacek Ozdoba. W dyskusję włączyli się posłowie Piotr Kaleta i Tomasz Zimoch. Do tego ostatniego Gosek zwrócił się słowami: - Tomku, nie idź tą drogą, kończ ten mecz.

- Przede wszystkim chciałbym, (...), powiedzieć, że to hasło "murem za polskim mundurem" było, jest i będzie wiecznie żywe w sercach polityków Zjednoczonej Prawicy. Tu nic się nie zmieniło i się nie zmieni. Ty, King Kong, się nie śmiej - powiedział poseł klubu PiS, zwracając się pod koniec swojej wypowiedzi najprawdopodobniej do posła Koalicji Obywatelskiej Jakuba Rutnickiego. To drugi dzień z rzędu, kiedy ktoś z posłów klubu PiS odnosi się w ten sposób do tego polityka. W środę z mównicy sejmowej takiego określenia użył inny przedstawiciel Suwerennej Polski Jacek Ozdoba.