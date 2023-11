Mariusz Błaszczak w prokuraturze. Zeznawał w kancelarii tajnej

Rakieta przeleciała pół Polski

- Sprawa tego blamażu z rakietą na pewno będzie badana w Sejmie. Uważam, że to wezwanie jest to po, by już zwykły poseł Mariusz Błaszczak mógł odmawiać odpowiedzi, zasłaniając się zobowiązaniem do zachowania tajemnicy śledztwa, które nałożył na niego prokurator - komentuje tvn24.pl jeden z prokuratorów.